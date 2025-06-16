Военный эксперт рассказал, могут ли против Латвии применить "сценарий зеленых человечков"
"Существует ли угроза? Да, существует. Существует она сейчас? Нет, угроза там, в Украине. Никакие подобные провокации на нашей территории на данный момент невозможны", - заявил в интервью "Радио Свобода" полковник запаса латвийской армии Игорь Раев.
"Мы по каким-то причинам включаем апокалиптический сценарий: изоляция стран Балтии, полнейшая их блокада, массированное нападение на наши три страны, или отдельно на Эстонию. Такой сценарий невозможен. Блокада с моря – очень большой вопрос, если мы видим, как российский флот командует на Черном море. У нас есть флоты Финляндии, Швеции, Германии, Дании, Польши, и небольшие силы Балтийских стран. Что Сувалкский коридор будет закрыт, и мы будем заперты – возможность такого сценария 1%", - полагает бывший военный.
"Нет оснований полагать, что сценарий “зеленых человечков” возможен. Во-первых, ситуация на данной территории. В Крыму располагались российские войска, они были на месте, там была поддержка местного населения, много различных факторов. Ничего этого нет в Латвии, Литве и Эстонии. Второе: это сработало один раз. У нас разработаны сценарии противодействия "зеленым человечкам", и приняты изменения в законодательстве. Даже если командир части или подразделения не получает приказ на противодействие "зеленым человечкам", ему даются прямые полномочия и обязанности: сразу оказывать сопротивление. 10, 100 или даже 1000 зеленых человечков здесь ничего не сделают, их просто уничтожат", - сказал Раев.
Не все, однако, столь оптимистичны. Как писал Otkrito.lv, Янис Слайдиньш, майор Национальных вооруженных сил Латвии и офицер штаба Земессардзе, недавно указал на обеспокоенность немецкой разведки — Россия, возможно, попытается спровоцировать НАТО, чтобы проверить, как сработает механизм коллективной обороны, предусмотренный статьей 5 устава альянса. По словам Слайдиньша, Германия предполагает, что Россия может использовать так называемых «зеленых человечков» — это ее излюбленная тактика.