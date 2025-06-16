Военный эксперт рассказал, могут ли против Латвии применить "сценарий зеленых человечков"

"Нет оснований полагать, что сценарий “зеленых человечков” возможен. Во-первых, ситуация на данной территории. В Крыму располагались российские войска, они были на месте, там была поддержка местного населения, много различных факторов. Ничего этого нет в Латвии, Литве и Эстонии. Второе: это сработало один раз. У нас разработаны сценарии противодействия "зеленым человечкам", и приняты изменения в законодательстве. Даже если командир части или подразделения не получает приказ на противодействие "зеленым человечкам", ему даются прямые полномочия и обязанности: сразу оказывать сопротивление. 10, 100 или даже 1000 зеленых человечков здесь ничего не сделают, их просто уничтожат", - сказал Раев.