Майор НВС Слайдиньш предупреждает: немецкая разведка считает, что Россия может спровоцировать НАТО в Балтии

Он подчеркивает, что НАТО хорошо осведомлено о происходящем и работает над предотвращением угроз. «Но статья 5 по-настоящему никогда не была задействована», — добавляет Слайдиньш. Однако именно для этого в странах Балтии находятся боевые группы НАТО и силы быстрого реагирования. Также готовы помочь Швеция и Финляндия, если возникнет необходимость. «Нужно быть готовыми и бдительными», — подчеркивает офицер.