Майор НВС Слайдиньш предупреждает: немецкая разведка считает, что Россия может спровоцировать НАТО в Балтии
Немецкая разведка предупреждает: Россия может спровоцировать НАТО в одной из балтийских стран, чтобы проверить реакцию альянса, заявил майор НВС Янис Слайдиньш, подчеркнув возможное использование «зеленых человечков» и важность готовности к гибридным угрозам.
Янис Слайдиньш, майор Национальных вооруженных сил Латвии и офицер штаба Земессардзе, в передаче TV24 «Актуальное о боевых действиях в Украине» указал на обеспокоенность немецкой разведки — Россия, возможно, попытается спровоцировать НАТО, чтобы проверить, как сработает механизм коллективной обороны, предусмотренный статьей 5 устава альянса.
По словам Слайдиньша, Германия предполагает, что Россия может использовать так называемых «зеленых человечков» — это ее излюбленная тактика.
«Зеленые человечки» — это прозвище российских военных без опознавательных знаков, задействованных при захвате Крыма в 2014 году.
Слайдиньш также предупреждает об иммигрантах, находящихся в Беларуси. «Вопрос — что с ними будет, куда перенесется основной акцент. Понятно, что не в Эстонию — у нее нет границы с Беларусью. Россия все время "тычет", старается поддерживать напряжение», — говорит он.
По мнению майора, это даже отчасти полезно: «Они показывают, на что готовы пойти, а у нас есть время подготовиться».
Он подчеркивает, что НАТО хорошо осведомлено о происходящем и работает над предотвращением угроз. «Но статья 5 по-настоящему никогда не была задействована», — добавляет Слайдиньш. Однако именно для этого в странах Балтии находятся боевые группы НАТО и силы быстрого реагирования. Также готовы помочь Швеция и Финляндия, если возникнет необходимость. «Нужно быть готовыми и бдительными», — подчеркивает офицер.