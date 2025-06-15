Новостные сайты по всему миру стали терять читателей. Во всем обвинили Google

В 2024 году компания Google внедрила в свою поисковую систему функцию AI Overviews, которая при помощи искусственного интеллекта генерирует сводки по поисковым запросам и отображает их в верхней части результатов поиска. Это особенно снизило трафик сайтов, которые публикуют информацию о путешествиях, советы по здоровью, а также обзоры различных продуктов.