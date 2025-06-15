Новостные сайты по всему миру стали терять читателей. Во всем обвинили Google
Многие новостные сайты по всему миру столкнулись с потерей большого количества пользователей. Причина, по их мнению, кроется в технологиях на базе искусственного интеллекта (ИИ) от Google.
Как пишет The Wall Street Journal, чат-боты с искусственным интеллектом стали заменять привычный поиск в Google. Пользователям больше не нужно искать необходимые ссылки самостоятельно, это делает ИИ.
По данным компании Similarweb, которая занимается анализом данных цифрового рынка, за последние три года трафик с органического поиска на настольные и мобильные сайты HuffPost и группы The Washington Post упал более чем наполовину.
Более того, Business Insider пришлось сократить около 21% своего персонала из-за резкого падения трафика. Согласно данным Similarweb, органический поисковый трафик на веб-сайты компании сократился на 55% с апреля 2022 года по апрель 2025 года. Такие изменения заставили многие крупные новостные сайты полностью менять свои бизнес-стратегии.
В 2024 году компания Google внедрила в свою поисковую систему функцию AI Overviews, которая при помощи искусственного интеллекта генерирует сводки по поисковым запросам и отображает их в верхней части результатов поиска. Это особенно снизило трафик сайтов, которые публикуют информацию о путешествиях, советы по здоровью, а также обзоры различных продуктов.
В издании считают, что функция AI Mode, которая была запущена в США в мае, может нанести еще более сильный удар по трафику новостных сайтов. Она может отвечать на запросы пользователей в формате чат-бота, предлагая всего несколько ссылок на сторонние сайты.
Директор по маркетингу в Dow Jones и The Wall Street Journal Шерри Вайс рассказала журналистам, что в связи с изменениями в сфере поиска компаниям придется сосредоточиться на укреплении доверия читателей и привлечении постоянного трафика. Она считает, что лучшим способом сохранить аудиторию является создание уникального контента, который заставит пользователей посещать сайты напрямую.
В издании добавили, что руководство Google заявляет о том, что компания по-прежнему привержена направлению трафика на различные сайты. В корпорации заверили, что пользователи даже больше посещают сторонние сайты после просмотра подсказок AI Overviews.
The Wall Street Journal пишет, что ИИ-технологии полностью меняют подход к использованию интернета. Журналисты отметили, что подобные изменения происходили и раньше, например, когда интернет-СМИ почти вытеснили бумажные газеты и журналы. Теперь уже цифровые издания стоят перед экзистенциональным вызовом.
Впрочем, ИИ способен и на куда большие гадости. Как недавно писал Otkrito.lv, анализ данных показал, что из-за искусственного интеллекта население Земли уменьшится в 80 раз.