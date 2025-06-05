Анализ данных показал, что из-за искусственного интеллекта население Земли уменьшится в 80 раз

Профессор отмечает, что уже сейчас рождаемость падает по всему миру — особенно в Европе, Китае, Японии и Южной Корее, где наблюдается самый быстрый спад. Причина, по его словам, в том, что люди не хотят рожать детей, которым, скорее всего, некуда будет устроиться на работу в будущем. И это ощущение — даже не всегда осознанное — ведет к тому, что рождаемость падает, да и затраты на воспитание детей становятся неподъемными, особенно в США.