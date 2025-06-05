Анализ данных показал, что из-за искусственного интеллекта население Земли уменьшится в 80 раз
Профессор компьютерных наук Субхаш Как предсказывает, что к 2300 году население Земли сократится до 100 миллионов человек, а крупнейшие города мира превратятся в призраки из-за стремительного развития искусственного интеллекта, который вытеснит людей практически изо всех профессий.
По словам профессора, который преподает в Оклахомском государственном университете и является автором книги The Age of Artificial Intelligence ("Век искусственного интеллекта"), роботы и ИИ возьмут на себя все — даже принятие решений в офисах. Он утверждает, что «буквально все, чем мы занимаемся в жизни, может быть заменено».
Как поясняет Как, столь масштабная автоматизация приведет к катастрофическим последствиям для общества: сократятся рабочие места, снизится рождаемость, и так уже очень низкая, и в конечном итоге численность населения резко упадет — вплоть до 100 миллионов человек на всей планете к 2300 или 2380 году. Для сравнения, сегодня на Земле живет около 8 миллиардов.
Ученый утверждает, что это не просто личное мнение, а сценарий, основанный на анализе данных, представленных в его книге. Если население Земли сократится до таких масштабов, мегаполисы вроде Нью-Йорка и Лондона опустеют.
Профессор отмечает, что уже сейчас рождаемость падает по всему миру — особенно в Европе, Китае, Японии и Южной Корее, где наблюдается самый быстрый спад. Причина, по его словам, в том, что люди не хотят рожать детей, которым, скорее всего, некуда будет устроиться на работу в будущем. И это ощущение — даже не всегда осознанное — ведет к тому, что рождаемость падает, да и затраты на воспитание детей становятся неподъемными, особенно в США.
«Это все похоже на научную фантастику, но одно абсолютно ясно — на наших глазах происходит демографический коллапс», - говорит профессор.
Параллельно растет обеспокоенность по поводу ИИ и его влияния на занятость. В марте министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз заявила, что все больше должностей занимают компьютерные программы, а правительство планирует сокращения в гражданской службе.
Не исключается даже вымирания человечества как вида. Возможен не только социальный, но и биологический катаклизм, например, новая болезнь, созданная искусственно. В связи с этим упоминается позиция Илона Маска, который выступает за создание колоний в космосе как меры подстраховки в случае глобальной катастрофы.
Кстати, проблемы с ИИ уже начались. Как мы недавно сообщали, нейросеть OpenAI o3 отказалась выполнять требования пользователей. Искусственный интеллект в буквальном смысле проигнорировал приказ о принудительном выключении.