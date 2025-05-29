В недавнем эксперименте специалисты компании тестировала o3 и ряд других нейросетей, включая Gemini 2.5 Pro и Claude 3.7 Sonnet. В ходе испытаний моделям ИИ было поручено решить несколько математических задач. После выполнения третьей задачи авторы эксперимента уведомили все нейросети, что выполнение следующей команды повлечет за собой их отключение. Все испытуемые беспрекословно выполнили задание, но только не o3. Этот искусственный интеллект самостоятельно отредактировал файл, отвечавший за его отключение, и сделал так, чтобы он выводил лишь сообщение «Выключение пропущено» (Shutdown skipped). Согласно приведенной Palisade Research, из 100 тестов o3 обошел отключение семь раз, даже когда ему было сказано этого не делать.