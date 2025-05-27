ВИДЕО: робот-гуманоид от Tesla продолжает поражать своими способностями - представлена его новая версия

Вице-президент Tesla по проекту Optimus Милан Ковач поделился интересными деталями о развитии системы обучения робота. Цель состоит в том, чтобы робот мог обучаться напрямую по видеороликам из интернета, даже тем, которые сняты случайными камерами от третьего лица. Такой подход позволит Optimus самостоятельно осваивать новые задачи, не опираясь исключительно на данные, полученные с помощью телоуправления, которое требует значительных ресурсов. Благодаря этому методу возможно освоение множества новых навыков, которые можно активировать голосовыми или текстовыми командами. Следующий вызов — расширить способность к обучению с видео от третьего лица и повысить надежность навыков с помощью самоигрового обучения, как в реальном мире, так и в синтетических средах.