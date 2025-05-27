ВИДЕО: робот-гуманоид от Tesla продолжает поражать своими способностями - представлена его новая версия
Tesla продолжает расширять границы технологий с помощью своего гуманоидного робота Optimus.
Недавно опубликованное демонстрационное видео показало впечатляющие способности робота выполнять различные домашние задачи благодаря использованию нейронной сети. Но помимо этих технических достижений особенно интересной представляется концепция автономного обучения, которая обещает преобразить повседневную жизнь.
В последней демонстрации гуманоидный робот Tesla Optimus выполнил ряд домашних дел. Зрители увидели, как робот выбрасывает мусор, подметает, пылесосит и даже рвет бумажное полотенце. Особенно примечательно то, что все эти действия Optimus выполняет, используя одну нейронную сеть.
Робот обучается, наблюдая видео от первого лица, на которых люди выполняют аналогичные задачи. Такой инновационный подход позволяет Optimus быстро и надежно осваивать новые умения. Обучение через наблюдение открывает путь к более человечной и адаптивной автоматизации.
Вице-президент Tesla по проекту Optimus Милан Ковач поделился интересными деталями о развитии системы обучения робота. Цель состоит в том, чтобы робот мог обучаться напрямую по видеороликам из интернета, даже тем, которые сняты случайными камерами от третьего лица. Такой подход позволит Optimus самостоятельно осваивать новые задачи, не опираясь исключительно на данные, полученные с помощью телоуправления, которое требует значительных ресурсов. Благодаря этому методу возможно освоение множества новых навыков, которые можно активировать голосовыми или текстовыми командами. Следующий вызов — расширить способность к обучению с видео от третьего лица и повысить надежность навыков с помощью самоигрового обучения, как в реальном мире, так и в синтетических средах.
Не так давно владелец Tesla Илон Маск поразил соцсети, показав танцующего робота. Но это, конечно, цветочки - скоро гуманоид и не такие коленца будет выкидывать.