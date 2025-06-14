Вплоть до ареста: на популярном испанском курорте ввели новые жесткие запреты для туристов

"Когда выезжаете за границу, всегда стоит ознакомиться с местными правилами. Эти меры были введены для защиты культуры и экономики Пальмы, а в некоторых случаях и для общественной безопасности. Покупка у неавторизованных уличных торговцев может показаться безобидным способом получить выгоду, но она может подорвать местный законный бизнес. Нелегальные уличные торговцы также могут предлагать контрафактные товары, что, опять же, может показаться не такой уж большой проблемой для многих, но нарушает правила интеллектуальной собственности и отнимает деньги у законного бизнеса. Послание ясное – покупайте у надежных продавцов, иначе туристы могут столкнуться с серьезными последствиями", – комментируют эксперты по туризму.