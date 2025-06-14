Вплоть до ареста: на популярном испанском курорте ввели новые жесткие запреты для туристов
На популярном испанском курорте Пальма-де-Майорка туристам теперь, в частности, грозит штраф в размере 750 евро за покупку чего-либо, включая еду, напитки, сувениры и пляжные аксессуары, у уличных торговцев.
Как пишет Daily Mirror, это лишь одно из многих требование, предусмотренных введенными в этом месяце новыми законами, призванными урегулировать поведение туристов – нарушение некоторых из них может даже привести к аресту.
За что можно нарваться на наказание? Вандализм, включая граффити, плакаты и листовки, азартные игры и ставки в общественных местах, попрошайничество, домогательства, несогласованные выступления артистов, экскурсии без лицензий, выбрасывание мусора, употребление алкоголя в общественных местах, групповые собрания, уличная торговля, автодома, нудизм, перелезание через балкон, а также езда на скутерах без страховки и шлема. Издание отмечает, что новые законы вводятся частично после протестов на острове против чрезмерного туризма, а также жалоб людей на поведение посетителей.
"Когда выезжаете за границу, всегда стоит ознакомиться с местными правилами. Эти меры были введены для защиты культуры и экономики Пальмы, а в некоторых случаях и для общественной безопасности. Покупка у неавторизованных уличных торговцев может показаться безобидным способом получить выгоду, но она может подорвать местный законный бизнес. Нелегальные уличные торговцы также могут предлагать контрафактные товары, что, опять же, может показаться не такой уж большой проблемой для многих, но нарушает правила интеллектуальной собственности и отнимает деньги у законного бизнеса. Послание ясное – покупайте у надежных продавцов, иначе туристы могут столкнуться с серьезными последствиями", – комментируют эксперты по туризму.
При этом граффити, классифицируемое как очень серьезное правонарушение, будет караться штрафом до 3000 евро, а нудизм, как полный, так и частичный, будет караться штрафом до 750 евро. Это не распространяется на "отведенные места" или, например, на женщин, которые ходят топлес по пляжам. Тем временем, балконинг (перемещение с одного балкона на другой) будет наказываться штрафом до 1500 евро.
В то же время, пользователи электрических скутеров теперь должны будут доказать, что у них есть страховка гражданской ответственности (с минимальным покрытием в размере 120 тысяч евро). Также им придется носит шлемы.
Использование колонок без разрешения муниципалитета, паркур, лазерные указки, справление малой и большой нужды в общественных местах и вовсе повлекут за собой арест.