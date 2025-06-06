Многие туристы не подозревают, что на испанских пляжах можно нарваться на штрафы, измеряемые тысячами евро

- Животные на пляже (кроме собак-поводырей): до 3000 евро.

- Пляжные вечеринки и громкая музыка: без разрешения — штраф до 750 евро, за несанкционированные мероприятия — до 22 евро за каждый квадратный метр.

- Нелегальная торговля: до 1500 евро.

- Установление палаток и укрытий без разрешения: от 1501 до 3000 евро.

- Использование мыла или шампуня в пляжных душах: 750 евро.

- Мочеиспускание в море: до 705 евро.

- Ночевка на пляже: от 40 до 1500 евро.

- Бронирование места полотенцем или зонтом: до 750 евро в Бенидорме, до 300 евро в Малаге.

- Купание при красном флаге: до 3000 евро.

- Пляжный теннис: запрещен в некоторых местах, штраф до 3000 евро.

- Курение вне установленных мест: до 450 евро.

- Употребление алкоголя на пляже или набережной: от 1501 до 3000 евро.

- Оставленный мусор: от 751 до 1500 евро.