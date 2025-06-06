Многие туристы не подозревают, что на испанских пляжах можно нарваться на штрафы, измеряемые тысячами евро
С наступлением лета миллионы туристов мечтают провести время на теплом пляже с друзьями и семьей. Испания - одно из самых любимых мест среди жителей Латвии для такого отдыха. Однако, в этой стране действуют строгие законы, касающиеся поведения на пляжах, и их нарушение может серьезно испортить отдых.
Крупнейший испанский портал недвижимости Idealista составил список запретов, которых следует избегать на пляжах этой страны. Несоблюдение этих правил может обернуться солидными штрафами. Один из самых распространенных запретов — использование мыла или шампуня в душах на пляже. Это запрещено по всей Испании и наказывается штрафом в 750 евро, даже несмотря на то, что в других странах таких ограничений нет.
Кроме этого, в список запрещенного входят и другие вещи, некоторые из которых могут обойтись особенно дорого. Например, купание при поднятом красном флаге, указывающем на опасные условия, может повлечь штраф до 3000 евро. Также крупные штрафы предусмотрены за пребывание с животными на пляже в летний период, ночевку на пляже, громкую музыку, курение в запрещенных зонах и даже за «бронирование» мест полотенцами.
Список штрафов на испанских пляжах
- Животные на пляже (кроме собак-поводырей): до 3000 евро.
- Пляжные вечеринки и громкая музыка: без разрешения — штраф до 750 евро, за несанкционированные мероприятия — до 22 евро за каждый квадратный метр.
- Нелегальная торговля: до 1500 евро.
- Установление палаток и укрытий без разрешения: от 1501 до 3000 евро.
- Использование мыла или шампуня в пляжных душах: 750 евро.
- Мочеиспускание в море: до 705 евро.
- Ночевка на пляже: от 40 до 1500 евро.
- Бронирование места полотенцем или зонтом: до 750 евро в Бенидорме, до 300 евро в Малаге.
- Купание при красном флаге: до 3000 евро.
- Пляжный теннис: запрещен в некоторых местах, штраф до 3000 евро.
- Курение вне установленных мест: до 450 евро.
- Употребление алкоголя на пляже или набережной: от 1501 до 3000 евро.
- Оставленный мусор: от 751 до 1500 евро.
В чужой стране не забалуешь, поэтому туриста любой обидеть может. Так, в Париже путешественникам стали выписывать огромные штрафы за нарушение одного правила в метро.