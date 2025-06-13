Оцените масштаб бардака: для муниципальных выборов чуть было не напечатали бракованные бюллетени
После прошедших недавно выборов в самоуправления в Латвии все говорят о проблемах, которые начались после завершения голосования, но оказывается - "первые звоночки" прозвенели еще раньше.
Сейчас все ищут виноватых в том, что система, которая обеспечивала электронную обработку бюллетеней и которая, по слухам, стоила больше миллиона евро, не сработала корректно. В результате этого на избирательных участках после завершения голосования царил настоящих хаос - никто не знал, что нужно делать, не было четких указаний сверху и адекватного запасного плана, о чем рассказывают сотрудники участков, которые были вынуждены до утра подсчитывать голоса вручную.
Все это, как известно, уже привело к нескольким увольнениям: так, в отставку подала не только глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристине Саулите, но и министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня.
Теперь выясняется, что проблемы с ответственностью у должностных лиц на этих выборах начались еще раньше. Депутат Рижской думы Каспарс Спунде в соцсетях сообщил, что изначально в типографию был отправлен бракованный файл с макетом бюллетеней для голосования.
"Лежачих не бьют, но первый «звоночек» о проблемах в организации выборов прозвучал уже тогда, когда из типографии, которой было поручено печатание избирательных бюллетеней, получили сообщение об ошибочном файле для печати. Если бы не их внимательность, были бы напечатаны бюллетени, в которых уже закрашены все +/- овалы".
Guļošos nesit, taču pirmais "zvaniņš" par problēmām vēlēšanu organizēšanā noskanēja jau tad, kad no tipogrāfijas, kurai bija uzticēta vēlēšanu biļetenu druka, saņēmu ziņu par kļūdaino drukas failu. Ja ne viņu vērība, tiktu nodrukāti biļeteni, kuros jau būtu aizkrāsoti +/- ovāli. pic.twitter.com/1cAa5YMAsi— Kaspars Spunde 🇺🇦🇱🇻 (@spunde) June 12, 2025
Люди недоумевают, как при таком ответственном задании можно допустить такую очевидную ошибку и интересуются, на какую сумму был бы напечатал бракованный тираж - ведь компенсировать ошибку сотрудников ЦИК пришлось налогоплательщикам.
- "Это шокирует - неспособность подготовить файлы для печати. Этому учится каждый студент, который сдает курсовую работу! Конечно, ошибки случаются, но крупные печатные материалы нужно проверять трижды".
- "Если бы напечатали, это бы назвали «фишкой защиты от подделок» — всем бы выдали корректоры или серебристые ручки для отметок".
- "Таков результат назначения чиновников без компетенции и явного расточительства средств (вполне возможно и коррупционного присвоения средств), ведь «своих надо пристроить», пусть даже ничего не понимают, главное, чтобы все как-то устроились".
- "Я не понимаю, зачем нужны эти плюсы и минусы. Пожалуйста, объясните мне эту манипуляцию в интересах латвийского государства. Спасибо!"
- "Говорят, что система учитывала даже места сгибов бюллетеня как закрашенные клетки — приходилось исправлять вручную. Хотелось бы верить, что это неправда или, по крайней мере, что в каждом участке это исправляли".
- "Государственные служащие — просто безответственные дилетанты, а их начальники и министры еще хуже. И это касается всех проектов. Пока за такие ошибки не будут увольнять, ничего не изменится".