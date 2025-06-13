Оцените масштаб бардака: для муниципальных выборов чуть было не напечатали бракованные бюллетени
фото: LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

Оцените масштаб бардака: для муниципальных выборов чуть было не напечатали бракованные бюллетени

Отдел новостей

Otkrito.lv

После прошедших недавно выборов в самоуправления в Латвии все говорят о проблемах, которые начались после завершения голосования, но оказывается - "первые звоночки" прозвенели еще раньше.

Сейчас все ищут виноватых в том, что система, которая обеспечивала электронную обработку бюллетеней и которая, по слухам, стоила больше миллиона евро, не сработала корректно. В результате этого на избирательных участках после завершения голосования царил настоящих хаос - никто не знал, что нужно делать, не было четких указаний сверху и адекватного запасного плана, о чем рассказывают сотрудники участков, которые были вынуждены до утра подсчитывать голоса вручную. 

Все это, как известно, уже привело к нескольким увольнениям: так, в отставку подала не только глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристине Саулите, но и министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня.

Теперь выясняется, что проблемы с ответственностью у должностных лиц на этих выборах начались еще раньше. Депутат Рижской думы Каспарс Спунде в соцсетях сообщил, что изначально в типографию был отправлен бракованный файл с макетом бюллетеней для голосования. 

"Лежачих не бьют, но первый «звоночек» о проблемах в организации выборов прозвучал уже тогда, когда из типографии, которой было поручено печатание избирательных бюллетеней, получили сообщение об ошибочном файле для печати. Если бы не их внимательность, были бы напечатаны бюллетени, в которых уже закрашены все +/- овалы".

Люди недоумевают, как при таком ответственном задании можно допустить такую очевидную ошибку и интересуются, на какую сумму был бы напечатал бракованный тираж - ведь компенсировать ошибку сотрудников ЦИК пришлось налогоплательщикам.

  • "Это шокирует - неспособность подготовить файлы для печати. Этому учится каждый студент, который сдает курсовую работу! Конечно, ошибки случаются, но крупные печатные материалы нужно проверять трижды".
  • "Если бы напечатали, это бы назвали «фишкой защиты от подделок» — всем бы выдали корректоры или серебристые ручки для отметок".
  • "Таков результат назначения чиновников без компетенции и явного расточительства средств (вполне возможно и коррупционного присвоения средств), ведь «своих надо пристроить», пусть даже ничего не понимают, главное, чтобы все как-то устроились".
  • "Я не понимаю, зачем нужны эти плюсы и минусы. Пожалуйста, объясните мне эту манипуляцию в интересах латвийского государства. Спасибо!"
  • "Говорят, что система учитывала даже места сгибов бюллетеня как закрашенные клетки — приходилось исправлять вручную. Хотелось бы верить, что это неправда или, по крайней мере, что в каждом участке это исправляли".
  • "Государственные служащие — просто безответственные дилетанты, а их начальники и министры еще хуже. И это касается всех проектов. Пока за такие ошибки не будут увольнять, ничего не изменится".

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