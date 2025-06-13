Оцените масштаб бардака: для муниципальных выборов чуть было не напечатали бракованные бюллетени

Сейчас все ищут виноватых в том, что система, которая обеспечивала электронную обработку бюллетеней и которая, по слухам, стоила больше миллиона евро, не сработала корректно. В результате этого на избирательных участках после завершения голосования царил настоящих хаос - никто не знал, что нужно делать, не было четких указаний сверху и адекватного запасного плана, о чем рассказывают сотрудники участков, которые были вынуждены до утра подсчитывать голоса вручную.