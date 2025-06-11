Система, сбой которой задержал результаты выборов, стоила около миллиона евро, но кто ее разработал - секрет

Заместитель госсекретаря Министерства смарт-управления и регионального развития Гатис Озолс рассказал, что в ходе отбора разработчиков обращались к отраслевым ассоциациям, были получены заявки от 19 заинтересованных организаций, но после проверки правоохранительных структур техзадание получило меньшее число предприятий. В рамках конкурса в итоге были выбраны три предприятия, которые разработали не только Skenis, но и другие системы, связанные с проведением выборов. Представители госструктур признали, что победителей определила самая низкая цена.