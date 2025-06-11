Система, сбой которой задержал результаты выборов, стоила около миллиона евро, но кто ее разработал - секрет
Как известно, из-за сбоя в ИТ-системе голоса в ночь муниципальных выборов пришлось считать не с помощью программы, а вручную — после часов ожидания и неизвестности. Специалист по ИТ считает, что главное — "то, к какому месту прикреплены ручки разработчика".
Специалист по информационным технологиям Илмар Пойканс заявил, что обработка 600 тысяч бюллетеней «в наши дни — это вообще ничто», но «надо понимать, что есть "таланты", способные неэффективно реализовать любую систему» независимо от того, насколько она дорогая. «Главное — то, к какому месту крепятся ручки разработчика», — говорит Пойканс.
Директор департамента электронных закупок Госагентства цифрового развития Олег Филипович рассказал, что система Skenis, которая обеспечивает электронную обработку бюллетеней, стоила около миллиона евро, и она предусмотрена не только для выборов, но и для референдумов. Однако, название разработчика он не раскрыл, указав, что сделать это запрещает решение правительства, сообщает LSM+.
Заместитель госсекретаря Министерства смарт-управления и регионального развития Гатис Озолс рассказал, что в ходе отбора разработчиков обращались к отраслевым ассоциациям, были получены заявки от 19 заинтересованных организаций, но после проверки правоохранительных структур техзадание получило меньшее число предприятий. В рамках конкурса в итоге были выбраны три предприятия, которые разработали не только Skenis, но и другие системы, связанные с проведением выборов. Представители госструктур признали, что победителей определила самая низкая цена.
Илмар Пойканс по этому поводу заметил, что «плохо работающая система может стоить миллион, а можно и за 100 миллионов сделать неработающее». Он также допустил, что требования к системе в конкурсной спецификации, разработанные Ernst & Young, были неадекватными: «Если попросить сделать что-то плохое и негодное, разработчик сделает плохое и негодное, как оно заложено в спецификации».