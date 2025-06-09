Система не работает, четкого плана нет - сотрудница избирательного участка рассказывает о хаосе при подсчете голосов

Лаура, не впервые работающая на выборах, признается, что привыкла к сложному и скучному процессу, но то, что произошло в этот раз, она называет абсурдом: «Все шло гладко до момента, когда мы были готовы приступить к сканированию голосов — и вдруг нам приказали встать в очередь и ничего не делать, пока система, возможно, не заработает до утра».