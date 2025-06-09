Система не работает, четкого плана нет - сотрудница избирательного участка рассказывает о хаосе при подсчете голосов
«Это была не ночь выборов, а издевательство над работниками участков», — подчеркивает Лаура Земите, сотрудница одного из участков муниципальных выборов, которая поделилась своим опытом в социальных сетях.
Лаура, не впервые работающая на выборах, признается, что привыкла к сложному и скучному процессу, но то, что произошло в этот раз, она называет абсурдом: «Все шло гладко до момента, когда мы были готовы приступить к сканированию голосов — и вдруг нам приказали встать в очередь и ничего не делать, пока система, возможно, не заработает до утра».
Из-за сбоев в системе людям пришлось несколько часов просто ждать без какой-либо ясности. В 23:48 сотрудник ИТ в частном порядке признал: «Система не работает, и вряд ли она снова заработает до утра». Но официальное распоряжение о переходе на ручной подсчет поступило только в 00:31 — более чем через час.
«План Б родился ночью — нам разослали файл Excel с пустыми таблицами, в которые нужно было вручную ставить черточки. Ни один шаблон не был подготовлен заранее», — рассказывает Лаура.
Работа возобновилась в 2 часа ночи — после более чем трех часов простоя, когда часть сотрудников уже уехала домой. Но в 1:10 поступило новое сообщение: «Если кто-то уехал домой — мы очень ждкем вас обратно». «Мы опечатали помещения, по закону упаковали бюллетени, люди из Елгавы и Лапмежциемса уже были на пути домой — и вдруг все нужно было снова распаковывать и начинать заново», — пишет женщина.
Когда начался ручной подсчет голосов, процесс оказался крайне тяжелым. «Нужно было вручную считать почти тысячу голосов в разных комбинациях — “за”, “против”, “пустой”. Формула, которую система рассчитала бы автоматически. Но нет — мы делали пометки от руки и считали в уме в пять часов утра».
Лаура напоминает, что проблемы с системой были заметны еще до выборов: генеральная репетиция была объявлена внезапно, система не прошла тест, а в день предварительного голосования несколько минут вовсе не работала.
«Проблемы с системой были известны. Почему не было четкого плана Б? А если он и был — почему его никто не смог донести до нас эффективно?»
«Я не указываю на конкретного человека, но очевидно: решения должны приниматься на высшем уровне, и если руководство не справляется — возможно, пора подумать о его замене», — пишет Лаура, призывая к ответственности.
«В избирательных комиссиях работают люди, движимые чувством гражданского долга, а не жадностью. Мы не заслуживаем такого безответственного отношения», — подчеркивает она. По ее словам, после подобного опыта исчезает доверие как к самому процессу, так и к тем, кто им управляет: «И это нормально — что мы тоже злимся и возмущены».