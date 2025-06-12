Пилот разбившегося самолета Air India подал специальный сигнал mayday сразу после взлета

Слово mayday начали использовать в начале 1920-х годов по инициативе старшего радиста лондонского аэропорта Кройдон — Фредерика Стэнли Мокфорда. Его попросили придумать слово, которое легко было бы распознать как сигнал бедствия и которое было бы понятно как пилотам, так и наземному персоналу. В то время большинство рейсов выполнялось между Лондоном и парижским аэропортом Ле Бурже, и Мокфорд предложил слово, напоминающее французское m’aidez.