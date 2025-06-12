Пилот разбившегося самолета Air India подал специальный сигнал mayday сразу после взлета
В четверг в крупнейшем городе индийского штата Гуджарат — Ахмедабаде — разбился самолет авиакомпании Air India, на борту которого находились 242 человека. По данным местных СМИ, второй пилот подал сигнал бедствия mayday сразу после взлета.
Индийское управление гражданской авиации подтвердило, что второй пилот отправил сигнал mayday в центр управления воздушным движением сразу после взлета, однако после этого связь с экипажем была потеряна. Известно, что капитан имел 8200 часов налетного времени, второй пилот — 1100 часов.
Падение самолета в Индии (12.06.25)
В Индии разбился самолет Boeing Dreamliner, летевший в Лондон. На борту было более 240 человек.
По информации портала ndtv.com, со ссылкой на авиационных экспертов, одной из вероятных причин катастрофы может быть столкновение с птицами во время взлета, в результате чего оба двигателя потеряли тягу, и самолет не смог набрать необходимую высоту.
Самолет Boeing 787-8, направлявшийся в Лондон, потерпел крушение примерно через пять минут после взлета, упав недалеко от аэропорта Ахмедабада. На борту находились 230 пассажиров и 12 членов экипажа. Среди пассажиров были 169 граждан Индии, 53 — Великобритании, один гражданин Канады и семь — Португалии.
Начальник полиции Ахмадабада заявил, что в результате крушения самолета Air India все 242 человека, находившиеся на борту, скорее всего, погибли, передает BBC News.
Что такое сигнал бедствия Mayday?
Mayday — это международный радиотелефонный сигнал бедствия, аналогичный сигналу SOS в радиотелеграфии. Он происходит от французского слова m’aidez, что в переводе означает «помогите мне» (сокращение от venez m’aider — «придите мне на помощь»).
Сигнал mayday используется в ситуациях, когда жизни людей находятся под прямой угрозой — например, при авиакатастрофах или авариях на морских судах. Чтобы избежать путаницы с другими словами, сигнал передается трижды подряд: Mayday, Mayday, Mayday.
История появления сигнала
Слово mayday начали использовать в начале 1920-х годов по инициативе старшего радиста лондонского аэропорта Кройдон — Фредерика Стэнли Мокфорда. Его попросили придумать слово, которое легко было бы распознать как сигнал бедствия и которое было бы понятно как пилотам, так и наземному персоналу. В то время большинство рейсов выполнялось между Лондоном и парижским аэропортом Ле Бурже, и Мокфорд предложил слово, напоминающее французское m’aidez.
В 1927 году на Международной радиотелеграфной конференции в Вашингтоне mayday был официально принят как голосовой сигнал бедствия, дополнив телеграфный сигнал SOS в азбуке Морзе.