На борту было 242 человека: пассажирский самолет Air India, который летел в Лондон, потерпел крушение
Самолет авиакомпании Air India с 242 пассажирами на борту потерпел крушение. Авиакатастрофа произошла вскоре после взлета.
Самолет Boeing 787 Dreamliner потерпел катастрофу в Индии сразу после взлета из Ахмедабада, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ. По данным Air India, самолет направлялся в аэропорт Гатвик в Лондоне. В полиции сообщили, что крушение произошло в жилом районе недалеко от аэропорта.
Главное управление гражданской авиации Индии подтвердили, что на борту потерпевшего крушение самолета находились 242 человека, в том числе два пилота и 10 бортпроводников.
По данным местных телеканалов, авария произошла во время взлета. В телеэфире показали кадры горящих обломков и густого черного дыма, поднимающегося в небо возле аэропорта. Также в репортажах были видны кадры с носилками и пострадавшими, которых увозили в машинах скорой помощи.
При этом официальных данных о жертвах и пострадавших, а также о причинах авиакатастрофы пока нет. Самолет упал на здание общежития для врачей, сообщил на брифинге офицер местной полиции.
Экипаж судна доложил о данных после взлета: борт набрал высоту 625 футов, скорость подъема — 896 футов в минуту. Boeing подал сигнал бедствия Mayday за несколько минут до крушения.
По информации Reuters, на борту находились 217 взрослых и 11 детей. 169 человек — граждане Индии, 53 — Великобритании, семь — Португалии, один — Канады.
News18 пишет, что погибли как минимум 40 человек. Телеканал TimesNow сообщает, что погибли минимум 110 человек.
Air India Dreamliner crash flight AI171— Flight Emergency (@FlightEmergency) June 12, 2025
A sad day for aviation @AirNavRadar
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У двух моделей самолетов Boeing, в частности, и 787 Dreamliner, который разбился в Индии, ранее наблюдались неисправности:
- Издание Reuters писало о том, что у Dreamliner были найдены сотни неправильно установленных крепежных элементов на фюзеляжах. Тогда выяснилось, что проблема была в неправильной затяжке на заводе Boeing более 900 крепежных элементов. Проблему подтвердили в Федеральном авиационном управлении США.
- Помимо этого, также у компании возникали проблемы с моделью Boeing 737 MAX, у которого наблюдалась проблема с фюзеляжем, а один из таких самолетов разбился 9 октября 2018 года вблизи Джакарты.
Кроме того, у этой модели, помимо фюзеляжа, были проблемы и с шасси и гидравликой: ранее самолет южнокорейской авиакомпании Jeju Air разбился, еще один был вынужден совершить посадку из-за неисправности, а норвежский Boeing 737-800 тоже аварийно сел из-за отказа гидравлики.