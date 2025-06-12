На борту было 242 человека: пассажирский самолет Air India, который летел в Лондон, потерпел крушение

Самолет Boeing 787 Dreamliner потерпел катастрофу в Индии сразу после взлета из Ахмедабада, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ. По данным Air India, самолет направлялся в аэропорт Гатвик в Лондоне. В полиции сообщили, что крушение произошло в жилом районе недалеко от аэропорта.