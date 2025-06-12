Решено: латвийской экономике будут помогать деньгами будущих пенсионеров
Латвийская Ассоциация финансовой отрасли (FNA) и Латвийская ассоциация частного и венчурного капитала (LVCA) подписали меморандум о сотрудничестве с целью содействовать инвестициям пенсионных фондов в латвийские предприятия и проекты.
«Накопленный пенсионный капитал может стать значимым источником финансирования для латвийских компаний и инфраструктурных проектов при соблюдении интересов участников государственной накопительной пенсионной схемы. Кроме того, капитал пенсионных фондов может выступать как один из источников инфраструктурного финансирования, снижая зависимость от средств публичного сектора в условиях, когда экономика Латвии развивается медленнее, чем прогнозировалось», — заявил председатель правления FNA Улдис Церпс после подписания меморандума.
«Оценивая инвестиционные возможности в Латвии, наиболее привлекательными классами активов являются недвижимость, инфраструктура, предприятия и леса. Потенциальный объем инвестиций, рассчитанный нашими членами на ближайшие два года, оценивается примерно в два миллиарда евро. Кроме того, планируются инвестиции в проекты государственно-частного партнерства и оборонной отрасли. Подписанием этого меморандума мы сделали важный шаг к расширению возможностей вложения пенсионного капитала в перспективные активы в Латвии», — заявил член правления LVCA, партнер SG Capital Харийс Шварц.
Ассоциации договорились сотрудничать и искать решения для финансирования широкого спектра инвестиций в публичную инфраструктуру Латвии, особенно в оборонной отрасли; содействовать выходу госпредприятий и частных компаний на рынок публичного капитала; финансировать улучшение технического состояния и энергоэффективности многоквартирных жилых домов; а также поддерживать проекты, связанные с декарбонизацией и переходом к безотходной экономике.
Меморандум предусматривает, что обе ассоциации договорятся о совместном плане действий с целью определить конкретные инвестиционные инициативы в Латвии. Они также разработают совместные предложения по приоритетам сотрудничества, включая возможные инициативы публичного и частного сектора, реализация которых может способствовать дальнейшему росту инвестиций управляющих пенсионными фондами в Латвии.
Общий объем накоплений второго уровня пенсионной системы составляет около 8,9 миллиарда евро. Эти средства управляются в рамках 34 различных инвестиционных планов, каждый из которых имеет свою стратегию и цели. Наиболее активными инвесторами в Латвии на данный момент являются консервативные планы, которые в основном инвестируют в государственные и корпоративные облигации Латвии. У отдельных консервативных планов такие инвестиции достигают до 19% от активов плана.
В Латвии уже долгое время актуален вопрос об участии капитала пенсионных фондов в развитии национальной экономики. Активы второго уровня пенсионной системы приближаются к девяти миллиардам евро, и только около 8% из них вложены в латвийскую экономику. Основным препятствием для роста таких инвестиций является слабость латвийского рынка капитала, поскольку многие крупные предприятия, принадлежащие государству и самоуправлениям, до сих пор не котируются на бирже. Сотрудничество между частными управляющими пенсионным капиталом и венчурными профессионалами направлено на увеличение инвестиций в Латвии за счет других инструментов — таких как альтернативные инвестиционные фонды и проектное финансирование.
Пока финансисты ищут пути, как обогатить латвийских пенсионеров, жителям страны посоветовали не полагаться на государственную пенсию - надо копить на старость самому.