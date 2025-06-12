Решено: латвийской экономике будут помогать деньгами будущих пенсионеров

В Латвии уже долгое время актуален вопрос об участии капитала пенсионных фондов в развитии национальной экономики. Активы второго уровня пенсионной системы приближаются к девяти миллиардам евро, и только около 8% из них вложены в латвийскую экономику. Основным препятствием для роста таких инвестиций является слабость латвийского рынка капитала, поскольку многие крупные предприятия, принадлежащие государству и самоуправлениям, до сих пор не котируются на бирже. Сотрудничество между частными управляющими пенсионным капиталом и венчурными профессионалами направлено на увеличение инвестиций в Латвии за счет других инструментов — таких как альтернативные инвестиционные фонды и проектное финансирование.