Жителям Латвии посоветовали не полагаться на государственную пенсию - надо копить на старость самому
"Чтобы провести старость без тревог о финансовом положении, важна продуманная пенсионная стратегия", - сообщает один из латвийских банков.
Формирование пенсионных накоплений
В Латвии пенсионная система состоит из трех уровней: первый и второй формируются за счет обязательных социальных взносов, которые вычитаются из доходов населения, тогда как участие в третьем уровне является добровольным.
Как подчеркивают эксперты банка, полагаться только на первый и второй уровни — не самое разумное решение, ведь в настоящее время государственная пенсия в Латвии в среднем составляет около 50% от прежнего дохода человека. Однако чтобы обеспечить спокойную старость, уровень дохода на пенсии должен составлять не менее 70% от средней зарплаты, получаемой во время трудовой жизни.
Чтобы создать устойчивые пенсионные накопления, в дополнение к первому и второму уровням рекомендуется по возможности выделять на третий пенсионный уровень около 10% ежемесячного дохода. По расчетам банка, начав делать взносы в третий пенсионный уровень с 20 лет, можно накопить сумму почти в три раза больше, чем если начать с 40 лет.
Выбор плана, соответствующего возрасту
По наблюдениям банка, значительная часть жителей выбирает слишком консервативные планы и в результате теряет потенциальный доход от роста финансовых рынков. При выборе подходящего пенсионного плана важен возраст — для молодых людей, которые планируют накапливать не менее 10 лет, предпочтительнее планы с высоким удельным весом инвестиций в акции. Хотя такие планы более рискованные и подвержены рыночным колебаниям, в долгосрочной перспективе они обеспечивают более высокий доход.
Напротив, приближаясь к пенсионному возрасту, рекомендуется снизить долю инвестиций в акции и выбрать более консервативные планы.
Альтернативные способы накоплений
Существуют и другие способы инвестирования, которые могут стать дополнительным капиталом к моменту выхода на пенсию — инвестиции на финансовых рынках через фонды, акции или облигации, а также вложения в недвижимость. По наблюдениям банка, в Латвии люди чаще всего выбирают инвестиции в индексные фонды (ETF) и акции — как зарубежных, так и местных компаний. Также, если есть в распоряжении относительно крупные средства, люди нередко выбирают вложения в недвижимость.
Однако стоит помнить: покупка нового жилья для собственных нужд — это хорошее вложение в будущее, но оно не обеспечивает стабильный доход в старости. Основная сумма, выплаченная по ипотечному кредиту, также считается частью частных накоплений. Однако чтобы воспользоваться этими средствами в старости, часто приходится менять недвижимость — например, на меньшую по размеру или расположенную дальше от центра города, когда дети уже покинули родительский дом, — чтобы частично высвободить накопленные в недвижимости средства.