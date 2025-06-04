Жителям Латвии посоветовали не полагаться на государственную пенсию - надо копить на старость самому

Существуют и другие способы инвестирования, которые могут стать дополнительным капиталом к моменту выхода на пенсию — инвестиции на финансовых рынках через фонды, акции или облигации, а также вложения в недвижимость. По наблюдениям банка, в Латвии люди чаще всего выбирают инвестиции в индексные фонды (ETF) и акции — как зарубежных, так и местных компаний. Также, если есть в распоряжении относительно крупные средства, люди нередко выбирают вложения в недвижимость.