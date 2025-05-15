Жителям Латвии объяснили, почему они сами виноваты в том, что у них такие маленькие зарплаты и пенсии

По словам представителей «Клуба инвесторов», низкий уровень накоплений на уровне государства означает меньшую доступность капитала для инвестиций и развития предпринимательства. Слабая инвестиционная активность тормозит развитие инноваций и рост производительности, а ограниченное участие населения в финансовых рынках мешает формированию устойчивых капиталов, в том числе в пенсионной системе. Опрос показал, что половина жителей Латвии вообще не инвестирует. Совокупность этих факторов может привести к затяжной стагнации в экономике.