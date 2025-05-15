Жителям Латвии объяснили, почему они сами виноваты в том, что у них такие маленькие зарплаты и пенсии
26% жителей Латвии не инвестируют в финансовые рынки из-за нехватки знаний, заявили представители «Клуба инвесторов», ссылаясь на недавно проведенный опрос. В свою очередь, слабый финансовый рынок не позволяет населению стать богаче.
Результаты опроса показывают, что более трети жителей Латвии вообще не имеют никаких сбережений. Кроме того, 53% указали, что не делают вложений в финансовые рынки из-за недостаточного уровня доходов, а 26% — из-за нехватки знаний.
Среди молодежи в возрасте от 18 до 29 лет 40% назвали низкий уровень финансовой грамотности главным препятствием для накоплений. В возрастной группе от 30 до 39 лет так ответили 29% респондентов.
По словам представителей «Клуба инвесторов», низкий уровень накоплений на уровне государства означает меньшую доступность капитала для инвестиций и развития предпринимательства. Слабая инвестиционная активность тормозит развитие инноваций и рост производительности, а ограниченное участие населения в финансовых рынках мешает формированию устойчивых капиталов, в том числе в пенсионной системе. Опрос показал, что половина жителей Латвии вообще не инвестирует. Совокупность этих факторов может привести к затяжной стагнации в экономике.
Директор по корпоративным отношениям Eleving Group Артурс Чакарс отмечает, что у людей с низким уровнем финансовой грамотности выше риск оказаться в так называемом цикле "от зарплаты до зарплаты". Им значительно труднее создать финансовую подушку безопасности на случай экономических колебаний.
Другой эксперт подчеркивает, что важную роль в формировании финансовой грамотности играет семья: «Важно, чтобы родители разговаривали с детьми о деньгах, объясняли их ценность и вовлекали в простые семейные финансовые процессы», — говорит она.
Латвийские власти тоже заметили, что с пенсиями в стране что-то не то. Поэтому решили, что пора повысить возраст выхода на пенсию за выслугу лет.