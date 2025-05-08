Несправедливость в системе пенсий в Латвии: что предлагает министр

В эфире программы "Krustpunktā" на Latvijas Radio в четверг Арвил Ашерaденс напомнил, что возраст выхода на общую пенсию в Латвии за последние годы увеличился на пять лет — до 65 лет, в то время как возраст выхода на "льготную" пенсию за выслугу лет остался прежним. Осенью министр предложит ежегодно повышать возраст выхода на "льготную" пенсию как минимум на полгода — в течение 2,5–3 лет.