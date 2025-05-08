Несправедливость в системе пенсий в Латвии: что предлагает министр
Министр финансов Арвил Ашерaденс в этом году предложит начать поэтапное повышение пенсионного возраста для получателей пенсии за выслугу лет.
В эфире программы "Krustpunktā" на Latvijas Radio в четверг Арвил Ашерaденс напомнил, что возраст выхода на общую пенсию в Латвии за последние годы увеличился на пять лет — до 65 лет, в то время как возраст выхода на "льготную" пенсию за выслугу лет остался прежним. Осенью министр предложит ежегодно повышать возраст выхода на "льготную" пенсию как минимум на полгода — в течение 2,5–3 лет.
По словам министра, нынешняя ситуация несправедлива по отношению к остальному населению Латвии. Он также отметил, что повышение возраста выхода на пенсию за выслугу лет — это один из способов решения проблем на рынке труда.
Как сообщалось ранее, в сентябре прошлого года министерства совместно с Государственной канцелярией начали концептуальную оценку этого вопроса.
Ранее Петерис Лейшкалнс, эксперт Латвийской конфедерации работодателей в сфере социальной защиты и здравоохранения, выступил с критикой системы пенсий по выслуге лет в Латвии, называя ее проблемой для экономики страны.
В Латвии пенсия за выслугу лет предоставляется определенным категориям работников, чья профессиональная деятельность связана с особыми условиями труда или повышенной нагрузкой, а также те, чья работа невозможна в пожилом возрасте. К таким категориям, например, относятся: военнослужащие и сотрудники структур МВД; артисты театра, балета и цирка; участники хоров и оркестров; работники прокуратуры; судьи; дипломаты; должностные лица Бюро по предупреждению и противодействию коррупции (KNAB); должностные лица органов госбезопасности; работники Службы неотложной медицинской помощи и другие.