Тех, кто в Латвии пользуется электросамокатами, ждут большие новшества. Что надо знать?
Большинство жителей Латвии — 80% — считают электрические самокаты опасными в дорожном движении, а почти 40% указывают, что они сами или их близкие сталкивались с ситуациями, когда самокат создавал угрозу.
Согласно данным опроса, с ростом популярности электросамокатов за последние годы увеличилась и обеспокоенность населения по поводу их влияния на безопасность дорожного движения. Для сравнения: в 2019 году в это опросе 73% респондентов считали электросамокаты опасными, а в 2024 году уже 80% выразили такое мнение. Тревога в значительной степени основана на личном опыте: 24% опрошенных признались, что они или их близкие неоднократно оказывались в опасных ситуациях из-за электросамокатов, ещё 15% сталкивались с этим хотя бы один раз.
Но уже с 1 июля для самокатов в Латвии будет нужная обязательная страховка — ОСТА. ОСТА для самокатов будет работать по аналогии с автострахованием: если водитель самоката спровоцирует аварию и причинит ущерб — автомобилю, пешеходу, другому транспортному средству или имуществу, например, забору, — пострадавший получит компенсацию.
ОСТА не покрывает случаи, когда водитель сам причинит ущерб своему самокату или получит травмы по собственной вине. Однако если произойдет столкновение с пешеходом, велосипедом, другим самокатом, мопедом, автомобилем или будет повреждено имущество — компенсация будет выплачена пострадавшей стороне. Именно это — компенсация пострадавшему — 39% опрошенных называют главным плюсом введения ОСТА.
Еще 27% респондентов считают, что нововведение сделает водителей самокатов более ответственными, а 12% надеются на общее улучшение безопасности и снижение числа происшествий. Тем временем 21% полагает, что ОСТА ничего не изменит.
«В случае вышеупомянутых происшествий важно оценить ситуацию и решить, нужно ли вызывать полицию. Если инцидент не тяжелый, лучше оформить скоординированное заявление через мобильное приложение Латвийского бюро страховщиков транспортных средств. Это возможно, если нет пострадавших, транспорт может продолжить движение, и не повреждено имущество третьих лиц. В противном случае — вызывайте полицию и, при необходимости, скорую помощь», — говорят эксперты-страховщики.
Кроме того, в Латвии для водителей электросамокатов есть и другие ограничения. До 17 лет обязательно носить шлем, нельзя не перевозить пассажиров, нельзя превышать максимально допустимую скорость — 25 км/ч, следует соблюдать правила дорожного движения, в том числе не ездить в состоянии опьянения и не покидать место ДТП.
Нарушение последних двух правил особенно важно в контексте страховой компенсации: если водитель будет пьян или покинет место происшествия, его ждет не только штраф, но и регресс по ОСТА (обязанность возместить страховой выплату из собственного кармана). Даже в, казалось бы, безобидных ситуациях — например, если самокат задевает стоящий автомобиль — нельзя уезжать. Нужно дождаться владельца авто для оформления совместного заявления или вызвать полицию.