Тех, кто в Латвии пользуется электросамокатами, ждут большие новшества. Что надо знать?

Согласно данным опроса, с ростом популярности электросамокатов за последние годы увеличилась и обеспокоенность населения по поводу их влияния на безопасность дорожного движения. Для сравнения: в 2019 году в это опросе 73% респондентов считали электросамокаты опасными, а в 2024 году уже 80% выразили такое мнение. Тревога в значительной степени основана на личном опыте: 24% опрошенных признались, что они или их близкие неоднократно оказывались в опасных ситуациях из-за электросамокатов, ещё 15% сталкивались с этим хотя бы один раз.