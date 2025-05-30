В Латвии проверили электросамокаты, которые продают в магазинах - каждый второй оказался неправильным

PTAC призывает потребителей при покупке электрического самоката или велосипеда: не ориентируйтесь только на цену или внешний вид — оцените безопасность и соответствие.

Убедитесь в наличии CE-маркировки или знака одобрения типа (E). Проверьте, что в комплекте есть инструкция по эксплуатации на латышском языке. Ознакомьтесь с условиями и ограничениями использования, установленными производителем — в том числе по весу пользователя, количеству пассажиров, типу дорожного покрытия и погодным условиям. Проверьте по системе быстрого оповещения ЕС, не признано ли конкретное транспортное средство опасным.