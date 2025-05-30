В Латвии проверили электросамокаты, которые продают в магазинах - каждый второй оказался неправильным
Центр по защите прав потребителей (Patērētāju tiesību aizsardzības centrs - PTAC) проверил, какими электросамокатами и электровелосипедовами торгуют в Латвии. Нарушений обнаружено множество.
В рамках проекта были проверены 135 моделей таких транспортных средств, и выявлены нарушения нормативных требований: у 56% электросамокатов и 28% электровелосипедов.
Проверки были нужны в связи с серьезными изменениями в нормативных актах Латвии, вступившими в силу 1 апреля 2024 года и касающимися использования электросамокатов. Кроме того, PTAC получил ряд жалоб от потребителей на несоответствие электросамокатов требованиям для регистрации в CSDD, а также информацию от самой CSDD и Министерства сообщения о потенциально несоответствующих требованиям транспортных средствах.
Проверка выявила следующие основные проблемы: отсутствие декларации соответствия требованиям ЕС у продавца; не было подтверждения прохождения оценки соответствия; отсутствовала инструкция по эксплуатации на латышском языке.
О выявленных в Латвии нарушениях были уведомлены надзорные органы других стран ЕС через систему ICSMS. Во всех случаях, где были зафиксированы нарушения, продавцы добровольно приняли меры — соответствующие транспортные средства были изъяты из латвийского рынка.
PTAC призывает потребителей при покупке электрического самоката или велосипеда: не ориентируйтесь только на цену или внешний вид — оцените безопасность и соответствие.
Убедитесь в наличии CE-маркировки или знака одобрения типа (E). Проверьте, что в комплекте есть инструкция по эксплуатации на латышском языке. Ознакомьтесь с условиями и ограничениями использования, установленными производителем — в том числе по весу пользователя, количеству пассажиров, типу дорожного покрытия и погодным условиям. Проверьте по системе быстрого оповещения ЕС, не признано ли конкретное транспортное средство опасным.
"Следует помнить: не все электросамокаты, продаваемые в Латвии, допускаются к участию в дорожном движении — CSDD может отказать в их регистрации", - напоминает также PTAC.
Для электросамокатов в последнее время придумывают все новые и новые правила. Как мы недавно сообщали, с 1 июля этого года владельцам электросамокатов потребуется оформлять обязательное страхование гражданской ответственности (OCTA).