Владельцев электросамокатов заставят покупать страховку. Сколько она будет стоить?
С 1 июля этого года владельцам электросамокатов потребуется оформлять обязательное страхование гражданской ответственности (OCTA), сообщило Министерство сообщения.
По прогнозам министерства, стоимость полиса OCTA для электросамокатов, аналогично мопедам, может составить от 24 до 50 евро в год.
В ведомстве напомнили, что в прошлом году уже ужесточились требования к использованию электросамокатов. В частности, водители электросамокатов младше 17 лет обязаны носить шлем, а при плохой видимости или интенсивном движении рекомендуется использовать одежду со светоотражающими элементами, например, жилет.
Кроме того, для снижения рисков водители электросамокатов должны двигаться со скоростью, не угрожающей безопасности дорожного движения и не превышающей максимально разрешенные 25 км/ч. По проезжей части разрешено ездить только на участках, где допустимая скорость не превышает 50 км/ч. При движении по тротуару скорость должна быть снижена в соответствии с потоком пешеходов, которым необходимо уступать дорогу.
Министерство напоминает, что регистрация электросамокатов является обязательной и проводится Дирекцией безопасности дорожного движения (CSDD). Таким образом, использование незарегистрированных электросамокатов на дорогах запрещено. Это правило распространяется и на самодельные или переоборудованные электросамокаты.
Одновременно вступили в силу новые правила принудительной эвакуации электросамокатов, если они мешают другим участникам дорожного движения. Теперь эвакуировать могут также неправильно припаркованные и создающие помехи велосипеды, электросамокаты и велорикши.