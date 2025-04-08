Владельцев электросамокатов заставят покупать страховку. Сколько она будет стоить?

Кроме того, для снижения рисков водители электросамокатов должны двигаться со скоростью, не угрожающей безопасности дорожного движения и не превышающей максимально разрешенные 25 км/ч. По проезжей части разрешено ездить только на участках, где допустимая скорость не превышает 50 км/ч. При движении по тротуару скорость должна быть снижена в соответствии с потоком пешеходов, которым необходимо уступать дорогу.