Президент назвал выборы "болезненным уроком", но не видит оснований сомневаться в их результатах

По мнению президента, ни в коем случае нельзя ставить под сомнение добросовестность членов избирательных комиссий. Он поблагодарил их за работу и то, что в сложных условиях они не покинули избирательные участки, а сделали все, что от них зависело. Президент признал, что эти выборы были не самым ярким моментом в истории демократии Латвии, но и такие болезненные уроки иногда бывают, на них надо учиться и максимально ответственно готовиться к следующим выборам.