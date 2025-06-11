Председатель Центральной избирательной комиссии Кристине Саулите пока ничего не решила.
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Погорячилась? Глава ЦИК уже не уверена, стоит ли ей уходить в отставку
После заседания комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлениям глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристине Саулите, которая в начале заседания объявила о своей отставке, сообщила СМИ, что еще думает, стоит ли ей уходить.
"Я еще ничего не написала на бумаге", - сказала она и отметила, что все еще "думает над этим вопросом". "Я не была готова к подобным обвинениям в том, что я вела себя безответственно, потому что подала в отставку, и с моей стороны было бы безответственно не прислушаться к этому", - сказала Саулите.
Она также сказала, что позже объявит, уйдет ли в отставку. В то же время она отметила, что в данный момент ведутся политические игры, в которых никто не может обосновать, почему она должна уйти в отставку.
Как сообщалось, подсчет голосов на муниципальных выборах 2025 года столкнулся с техническими проблемами.