Погорячилась? Глава ЦИК уже не уверена, стоит ли ей уходить в отставку

"Я еще ничего не написала на бумаге", - сказала она и отметила, что все еще "думает над этим вопросом". "Я не была готова к подобным обвинениям в том, что я вела себя безответственно, потому что подала в отставку, и с моей стороны было бы безответственно не прислушаться к этому", - сказала Саулите.