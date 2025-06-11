Шлесерс решил не признавать результаты выборов в Рижскую думу и зовет сторонников на митинг
Айнар Шлесерс, лидер победившей на выборах в Рижскую думу партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ), не признает результаты выборов в Рижскую думу, считая, что прошедшие в субботу выборы были "украдены" и что необходимо провести новые выборы.
Сегодня утром Шлесерс в прямом эфире в социальных сетях заявил, что не признает результаты выборов в столице, но не уточнил, оспаривала ли ЛПМ результаты в Центральной избирательной комиссии (ЦИК). По его словам, в субботу было сделано все возможное, чтобы Шлесерс не смог возглавить столичную думу.
Политик убежден, что "выборы украдены", поэтому партия активизирует свои усилия по организации новых, внеочередных выборов в Риге.
Шлесерс подчеркнул, что не может доверять правоохранительным органам, которые находятся под контролем "Нового Единства", и убежден, что против него будут приняты различные репрессивные меры, чтобы заставить замолчать его и его сторонников.
ЛПМ подаст в Сейм требование об отставке правительства и обратится с аналогичной просьбой к президенту Латвии Эдгару Ринкевичу.
В заявлении для СМИ ЛПМ также сообщила, что партия подаст жалобу в Генеральную прокуратуру по поводу «факта фальсификации результатов в ночь выборов». Фракция также указала, что завтра, 11 июня, подаст в Сейм ходатайство об отставке премьер-министра Эвики Силини. «Это правительство во главе с премьер-министром больше не является легитимным, оно должно взять на себя всю ответственность за фальсификацию результатов выборов», — заявляет фракция, отмечая, что «стране необходимо новое профессиональное правительство, которое сможет организовать внеочередные местные выборы в Риге».
Также планируется провести "общенациональную акцию протеста". Мероприятие состоится в воскресенье, 15 июня, в 15:00 у памятника Свободы в Риге. Шлесерс подчеркнул, что на акцию должно прийти как можно больше людей, чтобы власти не могли сказать, что "нас мало". "Я не принимаю результаты выборов, давайте не будем мириться с фальсификацией", - резюмировал Шлесерс.