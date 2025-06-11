Шлесерс решил не признавать результаты выборов в Рижскую думу и зовет сторонников на митинг

В заявлении для СМИ ЛПМ также сообщила, что партия подаст жалобу в Генеральную прокуратуру по поводу «факта фальсификации результатов в ночь выборов». Фракция также указала, что завтра, 11 июня, подаст в Сейм ходатайство об отставке премьер-министра Эвики Силини. «Это правительство во главе с премьер-министром больше не является легитимным, оно должно взять на себя всю ответственность за фальсификацию результатов выборов», — заявляет фракция, отмечая, что «стране необходимо новое профессиональное правительство, которое сможет организовать внеочередные местные выборы в Риге».