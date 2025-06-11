Министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня.
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Эхо выборов: в отставку подала министр умного управления и регионального развития
Министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня ("Новое Единство") подала в отставку, сообщила в среду премьер-министр Эвика Силиня.
Берзиня уведомила об этом Силиню в среду, и премьер-министр приняла ее отставку. Сегодня также подала в отставку глава Центральной избирательной комиссии Кристине Саулите.
Как сообщалось, при подсчете голосов на местных выборах 2025 года в субботу и в ночь на воскресенье возникли технические проблемы. Проблемы на избирательных участках в связи с техническими неполадками возникали и в течение недели, когда проходило предварительное голосование.
В настоящее время ведется служебная проверка проблем с подсчетом голосов, так как сначала необходимо собрать всю необходимую и доступную информацию о произошедшем, сообщил журналистам в понедельник директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс.