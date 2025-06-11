Глава Центральной избирательной комиссии уходит с должности
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристине Саулите покидает свой пост. Об этом она заявила в среду на заседании комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлениям.
Комиссия оценивала результаты последних муниципальных выборов, которые были омрачены техническими проблемами.
В ходе заседания Кристине Саулите заявила, что в избирательный процесс были внесены новые моменты, которые были оценены положительно, например, выездные участки, а также то, что предварительное голосование проходило в течение пяти дней.
"Явка на этих выборах очень выросла ", - сказала Саулите.
По ее мнению, ЦИК в целом проделала отличную работу. "Как мы знаем, второй момент, который прописан в законе, заключается в том, что за системы отвечает Государственное агентство цифрового развития (ГАЦР)", - сказала Саулите, отметив, что в сфере ответственности ГАЦР был ряд проблем.
Саулите также отметила, что в ночь выборов было очень сложно получить информацию от ГАЦР. "Я беру на себя ответственность за то, что находится в моей компетенции", - заявила Саулите, отметив, что теперь на нее "навалены чужие неудачи".
Она также заявила, что у нее "нет политической поддержки" и поэтому она и приняла решение уйти.