Ради улучшения качества воздуха Риги через несколько лет за въезд в центр придется платить до 7 евро

В то же время в Департаменте городского развития признают, что объехать центр города не так-то просто, но также нужно понимать, что строительство новых мостов через Даугаву — это долгий и дорогостоящий процесс. Пока также не решено, как зона низких выбросов повлияет на местных жителей — будут ли им предоставлены какие-либо льготы и насколько значительными они окажутся.