В Риге предлагают ввести плату за въезд в центр, создав зону с низким уровнем выбросов
В Риге зону с низким уровнем выбросов планируют создать в Старой Риге, центре города до железнодорожного кольца, а также в районе от Центрального рынка до улицы Лачплеша, где предполагается ограничить движение автомобилей. Об этом в понедельник на презентации проекта сообщил старший консультант компании Ernst & Young Baltic Оскар Леоскс.
Для создания зоны с низким уровнем выбросов предлагаются несколько сценариев, предусматривающих через несколько лет введение платы за въезд в центр столицы — в большей или меньшей степени. В понедельник Департамент развития города Риги совместно с экспертами Ernst & Young Baltic представили уже проделанную работу по подготовке внедрения зоны с низким уровнем выбросов до конца 2027 года.
Зона с низким уровнем выбросов — это территория, на которой осуществляется реорганизация транспортной системы с целью уменьшения загрязнения окружающей среды и изменения привычек передвижения населения.
Как пояснил руководитель проекта по зоне с низким уровнем выбросов Департамента развития города Андрей Степанчук, введение таких зон помогает городам «сокращать загрязнение от транспорта, что способствует более здоровому образу жизни и делает городскую среду более безопасной, тихой и доступной для всех».
Леоскс предложил муниципалитету выбрать один из трех сценариев. Первый, или «нулевой» сценарий, предполагает ничего не менять, что приведет к стремительному росту числа зарегистрированных автомобилей, медленным изменениям среднего возраста автопарка, более выраженному дефициту парковок, особенно в центре, а также к большему количеству дней с превышением допустимых норм качества воздуха.
Второй, или «базовый» сценарий, предполагает введение в 2027 году дифференцированной платы за въезд для легковых автомобилей с дизельным двигателем и грузовиков, произведенных до 2007 года.
Третий, или «амбициозный» сценарий, предусматривает введение в 2027 году дифференцированной платы за въезд для всех легковых автомобилей, независимо от типа топлива, и для грузовиков, произведенных до 2016 года.
Говоря о решениях для контроля зоны с низким уровнем выбросов, Леоскс сообщил, что предлагается использовать автоматические системы считывания номерных знаков. Номер машины будет считываться при въезде в зону с помощью специальной камеры. Система сравнит номер с базой данных, чтобы определить уровень выбросов автомобиля и проверить, распространяются ли на него какие-либо льготы или исключения. Если автомобиль соответствует нормам, въезд будет бесплатным. Если не соответствует — система проверит, уплачена ли плата за въезд. Если оплачено, движение можно продолжить. В случае неоплаты владельцу будет отправлено уведомление о нарушении и назначен штраф, однако водителю не запретят продолжать движение.
Предполагается, что зона с низким уровнем выбросов начнет функционировать в полном объеме во втором полугодии 2028 года. Цель создания такой зоны — добиться того, чтобы к 2030 году в центре Риги не фиксировалось ни одного дня с превышением норм загрязнения воздуха. Также планируется уменьшить загрязнение воздуха, снизить шум от транспорта, повысить безопасность дорожного движения и увеличить число жителей, передвигающихся на более экологичном транспорте.