В Риге предлагают ввести плату за въезд в центр, создав зону с низким уровнем выбросов

Говоря о решениях для контроля зоны с низким уровнем выбросов, Леоскс сообщил, что предлагается использовать автоматические системы считывания номерных знаков. Номер машины будет считываться при въезде в зону с помощью специальной камеры. Система сравнит номер с базой данных, чтобы определить уровень выбросов автомобиля и проверить, распространяются ли на него какие-либо льготы или исключения. Если автомобиль соответствует нормам, въезд будет бесплатным. Если не соответствует — система проверит, уплачена ли плата за въезд. Если оплачено, движение можно продолжить. В случае неоплаты владельцу будет отправлено уведомление о нарушении и назначен штраф, однако водителю не запретят продолжать движение.