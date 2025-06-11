Латвийские товары опять нужны за рубежом: в стране вдруг резко вырос экспорт

В прошлом году Всемирная торговая организация прогнозировала, что глобальная торговля вырастет почти на 3% в 2025 и 2026 годах. Однако после учета торговых ограничений и тарифов стало ясно, что в этом году, скорее всего, произойдет даже небольшое снижение, а к росту в 3% можно будет вернуться лишь в 2026 году. Очевидно, что с вступлением в силу тарифов, и, возможно, их дальнейшим усилением, 2025 год в целом будет менее благоприятным для европейской экономики. Те латвийские экспортеры, которые станут прямыми жертвами тарифов США, должны готовиться к негативным сценариям. В то же время компании, ориентированные на европейские рынки, могут в будущем выиграть, если экономику Европы поддержат увеличенные государственные инвестиции в сферу обороны.