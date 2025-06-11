Латвийские товары опять нужны за рубежом: в стране вдруг резко вырос экспорт
Находящаяся под давлением глобальных колебаний и неопределенности экспортная отрасль Латвии с начала года начала медленно стабилизироваться.
"Причиной для оптимизма экономистов в этот раз стали не просто оправдавшиеся прогнозы, а ощутимый скачок экспорта в апреле. По данным Центрального статистического управления, в апреле 2025 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года экспорт вырос на 8,9%, достигнув объема 1,7 миллиарда евро", - говорится в комментарии одного из латвийских банков.
Наиболее сильный вклад в рост стоимости экспорта внес экспорт минеральных продуктов, увеличившись на 56% по сравнению с апрелем прошлого года. Однако этот впечатляющий прирост почти полностью обусловлен экспортом бензина в Нигерию, что, скорее всего, является разовой сделкой по реэкспорту, а не результатом устойчивых экономических связей.
Также заметный рост зафиксирован в экспорте продуктов животного происхождения — плюс 38%. С начала года экспорт молока, рыбы и мяса постепенно увеличивается. В условиях, когда Европу затронула вспышка птичьего гриппа и пришлось уничтожать стада, спрос на яйца остался прежним. Так как Латвия избежала эпидемии, страна сейчас экспортирует больше яиц, чем обычно. Положительная динамика наблюдается и в экспорте транспортных средств (+21%) и продукции химической промышленности (+9%) — впервые с начала года.
Отрицательное влияние на общий показатель оказало снижение экспорта пищевой промышленности на 9,5%, что связано главным образом с падением экспорта алкогольных и безалкогольных напитков более чем на четверть. Основной причиной стал резкий спад поставок алкоголя в Россию. В то же время экспорт остальной пищевой продукции показал рост.
Согласно данным Еврокомиссии и ЦСУ по объемам экспортных заказов в перерабатывающей промышленности, ситуация остается переменчивой, но уровень заказов приблизился к долгосрочному среднему показателю. Так как более двух третей латвийского экспорта направляется в ЕС, радует, что в первом квартале экономика Евросоюза выросла на 0,6% по сравнению с последним кварталом прошлого года. Однако такой рост обусловлен не устойчивым восстановлением, а ожиданиями торговых тарифов со стороны США: американские компании пополняли склады, что временно поддержало экспорт и ВВП Европы и других стран.
В прошлом году Всемирная торговая организация прогнозировала, что глобальная торговля вырастет почти на 3% в 2025 и 2026 годах. Однако после учета торговых ограничений и тарифов стало ясно, что в этом году, скорее всего, произойдет даже небольшое снижение, а к росту в 3% можно будет вернуться лишь в 2026 году. Очевидно, что с вступлением в силу тарифов, и, возможно, их дальнейшим усилением, 2025 год в целом будет менее благоприятным для европейской экономики. Те латвийские экспортеры, которые станут прямыми жертвами тарифов США, должны готовиться к негативным сценариям. В то же время компании, ориентированные на европейские рынки, могут в будущем выиграть, если экономику Европы поддержат увеличенные государственные инвестиции в сферу обороны.
"Будущее латвийского экспорта будет зависеть не только от глобальной ситуации, но и от внутренних решений. Хотя рост зарплат немного замедлился, он все еще опережает рост производительности, снижая конкурентоспособность Латвии. Существенный рост производительности возможен только при заметном увеличении инвестиций, и нынешний период низких процентных ставок — подходящее время для этого", - полагают банковские аналитики.