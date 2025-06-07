Экономисты объяснили, что не так с латвийской экономикой и почему страна отстает от Литвы и Эстонии

По прогнозам экспертов, в 2025 году экономика Латвии снова начнет расти благодаря увеличению инвестиций, финансируемых ЕС, росту экспорта на фоне восстановления внешнего спроса, а также более активному частному потреблению. (В 2024 году ВВП Латвии сократился на 0,4%, а в первом квартале этого года — на 0,3%.) При этом в 2025 году ожидается и рост инфляции по сравнению с 2024 годом, когда среднегодовая инфляция составила 1,3%.