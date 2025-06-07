Экономисты объяснили, что не так с латвийской экономикой и почему страна отстает от Литвы и Эстонии
Факультет экономики и социальных наук Латвийского университета, а именно Научный институт продуктивности LV PEAK, представил седьмое по счету исследование «Экономический барометр», в котором основными вызовами для латвийской экономики названы повышение производительности и укрепление конкурентоспособности.
Эксперты LV PEAK всесторонне проанализировали состояние латвийской экономики, включая макроэкономические данные, факторы, влияющие на развитие хозяйства, представили прогнозы, выявили риски и вызовы, а также предложили рекомендации для политиков по стимулированию роста.
«На фоне ослабления глобального спроса рост латвийской экономики в 2024 году остановился», — подчеркнула директор LV PEAK, профессор факультета экономики и социальных наук LU Инна Штейнбука.
«Показатели в начале этого года также не радовали. Однако я осторожно оптимистична и ожидаю, что рост все же вернется, хоть и будет умеренным. В будущем двигателями роста станут конкурентоспособность и производительность. Повышение производительности — это главный вызов для политиков как в Латвии, так и во всей Европейском союзе».
По прогнозам экспертов, в 2025 году экономика Латвии снова начнет расти благодаря увеличению инвестиций, финансируемых ЕС, росту экспорта на фоне восстановления внешнего спроса, а также более активному частному потреблению. (В 2024 году ВВП Латвии сократился на 0,4%, а в первом квартале этого года — на 0,3%.) При этом в 2025 году ожидается и рост инфляции по сравнению с 2024 годом, когда среднегодовая инфляция составила 1,3%.
Согласно исследованию, сохраняются высокие риски снижения конкурентоспособности из-за того, что разрыв между ростом затрат на рабочую силу и приростом производительности не сокращается. Расходы на рабочую силу заметно превысили допандемийный уровень, в то время как рост производительности оставался умеренным.
Серьезную озабоченность вызывает замедление темпов прироста доли латвийского экспорта на внешних рынках. Это требует укрепления конкурентоспособности, наряду со значительным снижением бюрократии, теневой экономики и коррупции. Однако главной задачей остается политика, направленная на рост производительности.
Эксперты «Экономического барометра» назвали одной из причин отставания Латвии от Литвы и Эстонии за последнее десятилетие — недостаточное финансирование развития предпринимательства. Необходимо стимулировать кредитование бизнеса и развитие рынка капитала.
Главным вызовом названа необходимость развития инноваций, что требует инвестиций в исследования и разработки, а также повышения знаний и навыков у населения.
Среди важнейших задач названы усиление обороноспособности государства, обеспечение энергетической безопасности и использование возможностей «зеленого курса». «Учитывая геополитическую нестабильность, необходимо радикально пересмотреть государственные расходы и эффективно использовать средства ЕС и Механизма восстановления и устойчивости для укрепления конкурентоспособности экономики», — резюмируется в 7-м выпуске «Экономического барометра».