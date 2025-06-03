Экономический прогноз: кому в Балтии будет жить хорошо в 2026 году?

ОЭСР прогнозирует самый быстрый экономический рост в странах Балтии в этом году в Литве, где ВВП вырастет на 2,7 % в этом и на 2,4 % в следующем году. Ожидается, что потребительские цены в Литве вырастут на 4% в этом году и на 2,5% в следующем. По оценкам ОЭСР, уровень безработицы в Литве составит 6,3 % и 5,8 % в этом и следующем году.