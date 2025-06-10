В Риге расширят круг тех, кто имеет право использовать выделенные полосы для общественного транспорта

Как отмечает Министерство внутренних дел, учитывая опыт предыдущих лет, во время праздников в Ригу прибывает большое количество участников на автобусах различной вместимости, что создает трудности для движения и приводит к заторам как в районах проведения мероприятий, так и в других частях города. Значительно затрудняется движение как общественного, так и частного транспорта, особенно в часы пик.