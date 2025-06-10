В Риге расширят круг тех, кто имеет право использовать выделенные полосы для общественного транспорта
Кабинет министров Латвии одобрил изменения в Правила дорожного движения, введя новое положение, разрешающее транспорту участников Праздника песни и танца использовать полосы для общественного транспорта.
Эта мера направлена на снижение потенциальных пробок в Риге как во время проведения Всеобщего латышского праздника песни и танца, так и Праздника песни и танца школьной молодежи.
Как отмечает Министерство внутренних дел, учитывая опыт предыдущих лет, во время праздников в Ригу прибывает большое количество участников на автобусах различной вместимости, что создает трудности для движения и приводит к заторам как в районах проведения мероприятий, так и в других частях города. Значительно затрудняется движение как общественного, так и частного транспорта, особенно в часы пик.
Согласно новым правилам, транспортные средства, перевозящие участников праздников, смогут двигаться по полосам для общественного транспорта при наличии специального пропуска, выданного организаторами. Список таких транспортных средств с указанием государственных регистрационных номеров будет предоставляться организаторами в Государственную полицию, которая совместно с муниципальной полицией Риги будет обеспечивать общественный порядок, включая контроль за дорожным движением.
Хотя эта мера не решает полностью всех проблем с организацией движения, она может снизить общую интенсивность движения. При этом эффективность работы общественного транспорта Риги не пострадает.
Кроме того, данная инициатива позволит лучше координировать поток участников между репетиционными площадками и местами проведения мероприятий, а также между местами их проживания, улучшая таким образом организацию праздников в целом и уменьшая их влияние на повседневное движение в столице.
XIII Латвийский праздник песни и танца школьной молодежи пройдет с 5 по 13 июля, собрав более 37 500 участников из разных регионов Латвии и диаспоры. Фестиваль охватит более 30 мероприятий на 15 площадках в Риге.