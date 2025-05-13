Петь и танцевать готовы! Участниками молодежного Праздника песни и танца станут почти 38 000 человек

XIII Латвийский праздник песни и танца школьной молодежи пройдет с 5 по 13 июля. Во время праздника в Риге предусмотрено более 30 мероприятий на более чем 15 площадках - на Большой эстраде Межапарка, стадионе Daugava, в арене Xiaomi, в Международном выставочном центре на Кипсале, театре Dailes, Дворце культуры ВЭФ, Латвийском этнографическом музее под открытым небом, на площади Бривибас, Верманском саду и в других местах.