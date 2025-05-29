Все билеты на заключительный концерт детского Праздника песни и танца были распроданы менее чем за час

Продажа билетов на Праздник песни и танца всегда сопровождается сильными эмоциями — как положительными, так и не очень. Интерес к мероприятиям традиционно очень высокий, а спрос значительно превышает предложение. Все концерты будут записаны, и их можно будет посмотреть на LTV или на LMT Viedtelevīzija. Танцевальный гала-концерт также будет транслироваться на большом экране на Домской площади.