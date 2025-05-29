Все билеты на заключительный концерт детского Праздника песни и танца были распроданы менее чем за час
Все билеты на заключительный концерт XIII Праздника песни и танца школьной молодежи под названием TE-AUST и его генеральную репетицию были раскуплены за 50 минут, сообщают организаторы мероприятия.
Представители Biļešu Paradīze отмечают, что сегодня виртуальная очередь длилась менее часа. Две трети билетов на генеральную репетицию заключительного концерта зарезервированы для участников праздника, у которых будет возможность посмотреть концерт и после него принять участие в совместном пении с большим сводным хором.
Еще доступны билеты на генеральную репетицию сценического танцевального спектакля Viedvasara, которая состоится 5 июля в 12:00 на арене Xiaomi; на концерт духовых оркестров Tā radās skaņa 10 июля в 12:00 в Международном выставочном центре на Кипсале; на концерт лауреатов фольклора Bij’ manā pūriņā 9 июля в 19:00 во Дворце культуры VEF.
Понимая интерес родителей увидеть своих детей на Празднике лично, при разработке билетной политики рассматривался вариант резервирования билетов для участников. Однако, оценив аудиторию праздника, вместимость площадок и высокий общественный интерес, было принято решение выставить все билеты в открытую продажу.
Продажа билетов на Праздник песни и танца всегда сопровождается сильными эмоциями — как положительными, так и не очень. Интерес к мероприятиям традиционно очень высокий, а спрос значительно превышает предложение. Все концерты будут записаны, и их можно будет посмотреть на LTV или на LMT Viedtelevīzija. Танцевальный гала-концерт также будет транслироваться на большом экране на Домской площади.
Анализ данных покупки билетов показывает, что большинство зрителей приобретали от двух до четырех билетов на один концерт, а на генеральные репетиции — чаще всего по два билета. Организаторы праздника также подчеркивают, что в программе запланированы и бесплатные мероприятия. Ознакомиться с программой можно на сайте www.nacgavilet.lv.
Ранее мы сообщали о том, что во вторник в рамках школьного Праздника песни и танца всего за час были полностью распроданы билеты на современные танцевальные спектакли Kastaņa puslode.