На отдельные концерты школьного Праздника песни и танца билеты раскупили за час

Как рассказал председатель правления SIA Biļešu paradīze Янис Кузулис, для продажи билетов будет использоваться та же система, что и два года назад для Всеобщего латышского Праздника песни и танца — никаких новых экспериментов не планируется. Кузулис также призвал не хвастаться приобретенными билетами в соцсетях, чтобы мошенники не могли сфотографировать QR-код и не попасть на мероприятие раньше настоящего владельца билета.