На отдельные концерты школьного Праздника песни и танца билеты раскупили за час
Во вторник всего за час были полностью распроданы билеты на современные танцевальные спектакли Kastaņa puslode в рамках школьного Праздника песни и танца. Почти закончились и билеты на гала-концерт народного танца Es atvēru Laimas dārzu.
С началом продаж на сайте www.bilesuparadize.lv билеты моментально раскупили как на генеральную репетицию Kastaņa puslode, так и на оба запланированных представления. По словам организаторов, зрители скупили билеты примерно за полчаса.
В течение первого часа после начала продаж также были почти полностью распроданы билеты на оба гала-концерта "Es atvēru Laimas dārzu" на стадионе "Даугавa", а также на генеральную репетицию концерта. Еще можно приобрести билеты на генеральную репетицию и концерт сценического танцевального спектакля, однако их количество также быстро сокращается.
Ранее сообщалось, что уже в первый день были распроданы билеты на концерт духовной музыки в Рижской церкви Святого Петра, концерт музыки кокле Dzīslojums и его генеральную репетицию, показ костюмов StaroJums, концерт аккордеонной музыки Skan akordeons и концерт духовых оркестров Tā radās skaņa.
На мероприятия детского Праздника песни и танца за один раз можно приобрести не более восьми билетов. В этом году предусмотрены четыре ценовые категории в зависимости от места проведения и типа мероприятия — концерт или генеральная репетиция.
Как рассказал председатель правления SIA Biļešu paradīze Янис Кузулис, для продажи билетов будет использоваться та же система, что и два года назад для Всеобщего латышского Праздника песни и танца — никаких новых экспериментов не планируется. Кузулис также призвал не хвастаться приобретенными билетами в соцсетях, чтобы мошенники не могли сфотографировать QR-код и не попасть на мероприятие раньше настоящего владельца билета.
XIII Латвийский праздник песни и танца школьной молодежи пройдет с 5 по 13 июля, собрав более 37 500 участников из разных регионов Латвии и диаспоры. Фестиваль охватит более 30 мероприятий на 15 площадках в Риге, включая Межапарк и стадион "Даугава".