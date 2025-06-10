"Она странный человек": Трамп посоветовал Грете Тунберг пройти курсы по управлению гневом
Грета Тунберг утверждает, что ее и ее товарищей по команде похитили, когда они пытались прорвать израильскую морскую блокаду сектора Газа. В ответ на это президент США Дональд Трамп заявил, что у Израиля есть проблемы поважнее, и дал совет самой активистке.
Яхта "Мадлен", принадлежащая так называемой коалиции "Флотилия свободы", покинула Италию 1 июня, - ее пассажиры заявили, что целью является прорыв израильской морской блокады сектора Газа и доставка гуманитарной помощи на территорию, контролируемую ХАМАС. Однако израильтяне перехватили яхту рано утром в понедельник и задержали 12 левых экстремистов на борту, включая Тунберг. На яхте находились граждане Бразилии, Франции, Германии, Нидерландов, Испании, Швеции и Турции.
При этом Тунберг утверждает, что ее и ее товарищей по команде на самом деле похитили. В своем письме она сообщила, что группа была "перехвачена и похищена в международных водах произраильскими силами". 22-летняя активистка заявила: "Я призываю всех моих друзей, семью и сторонников оказать давление на шведское правительство, чтобы оно освободило меня и других как можно скорее". Израиль опроверг заявления Тунберг, заявив, что активисты на борту не пострадали и были задержаны для их же блага, так как направлялись в очень опасную зону, а Министерство иностранных дел Израиля описало судно как "яхту для селфи", перевозящую "очень небольшое количество гуманитарной помощи". Представитель правительства Израиля Дэвид Менцер заявил, что все это был просто рекламный трюк, направленный на повышение их известности.
Президент США Дональд Трамп также отреагировал на ситуацию. Когда журналисты попросили прокомментировать инцидент, он ответил: "Она сказала, что ее похитил Израиль? Я думаю, у Израиля достаточно проблем, чтобы похищать Грету Тунберг". "Она странный человек. Она молодая злая женщина", – добавил американский президент. По его мнению, активистка "безусловно, отличается от других". Лидер США посоветовал ей записаться на курсы по управлению гневом.
"Я думаю, ей нужно записаться на курсы по управлению гневом. Это мой главный совет для нее", – добавил Трамп.
Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что задержанные пассажиры яхты прибыли в аэропорт Бен-Гурион, чтобы покинуть Израиль и вернуться в свои страны. Израильская правозащитная группа Adalah, представляющая Тунберг и других активистов, заявила, что Тунберг, двое других активистов и журналист согласились на депортацию и покинули Израиль. Остальные активисты отказались от депортации, были задержаны и, как ожидается, предстанут перед израильскими властями.