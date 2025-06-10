"Она странный человек": Трамп посоветовал Грете Тунберг пройти курсы по управлению гневом

При этом Тунберг утверждает, что ее и ее товарищей по команде на самом деле похитили. В своем письме она сообщила, что группа была "перехвачена и похищена в международных водах произраильскими силами". 22-летняя активистка заявила: "Я призываю всех моих друзей, семью и сторонников оказать давление на шведское правительство, чтобы оно освободило меня и других как можно скорее". Израиль опроверг заявления Тунберг, заявив, что активисты на борту не пострадали и были задержаны для их же блага, так как направлялись в очень опасную зону, а Министерство иностранных дел Израиля описало судно как "яхту для селфи", перевозящую "очень небольшое количество гуманитарной помощи". Представитель правительства Израиля Дэвид Менцер заявил, что все это был просто рекламный трюк, направленный на повышение их известности.