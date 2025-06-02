Грета Тунберг со сторонниками плывут в сектор Газа на корабле
фото: AP/Scanpix
Climate activist Greta Thunberg with other activists from a human rights organization meets with journalists in Catania, Italy, Sunday, June 1, 2025, ahead of their departure for the Mideast. (AP Photo/Salvatore Cavalli) XSC101
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Грета Тунберг со сторонниками плывут в сектор Газа на корабле

Отдел новостей

Otkrito.lv

Экоактивистка Грета Тунберг и еще 11 активистов в воскресенье, 1 июня, после полудня отправились морем в сектор Газа на корабле, чтобы "прорвать израильскую блокаду" территории.

Парусник Madleen, управляемый коалицией активистов Freedom Flotilla Coalition, вышел из сицилийского порта Катания на юге Италии. По словам активистов, судно пытается достичь берегов Газы, чтобы доставить гуманитарную помощь и привлечь "международное внимание" к гуманитарному кризису, пишет "Европейская правда".

В социальных сетях появилось видео, на котором активисты улыбаются, демонстрируя свое хорошее настроение.

"Мы делаем это потому, что, независимо от того, какие препятствия стоят перед нами, мы должны продолжать пытаться. Потому что как только мы прекратим пытаться – мы потеряем свою человечность. И какой бы опасной ни была эта миссия, это ничто по сравнению с опасностью молчания всего мира перед геноцидом, который транслируется в прямом эфире", – заявила 22-летняя Грета Тунберг.

Активисты ожидают, что дорога займет семь дней. Среди членов экипажа Madleen – актер из популярного сериала "Игра престолов" Лиам Каннингем, а также Рима Хассан, французский депутат Европарламента палестинского происхождения, которой запрещен въезд в Израиль из-за ее активной оппозиции к израильскому наступлению в Газе. 

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ИзраильГрета ТунбергИгра престоловСектор ГазаПалестина

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