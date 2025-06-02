Грета Тунберг со сторонниками плывут в сектор Газа на корабле

"Мы делаем это потому, что, независимо от того, какие препятствия стоят перед нами, мы должны продолжать пытаться. Потому что как только мы прекратим пытаться – мы потеряем свою человечность. И какой бы опасной ни была эта миссия, это ничто по сравнению с опасностью молчания всего мира перед геноцидом, который транслируется в прямом эфире", – заявила 22-летняя Грета Тунберг.