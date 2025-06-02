Грета Тунберг со сторонниками плывут в сектор Газа на корабле
Экоактивистка Грета Тунберг и еще 11 активистов в воскресенье, 1 июня, после полудня отправились морем в сектор Газа на корабле, чтобы "прорвать израильскую блокаду" территории.
Парусник Madleen, управляемый коалицией активистов Freedom Flotilla Coalition, вышел из сицилийского порта Катания на юге Италии. По словам активистов, судно пытается достичь берегов Газы, чтобы доставить гуманитарную помощь и привлечь "международное внимание" к гуманитарному кризису, пишет "Европейская правда".
В социальных сетях появилось видео, на котором активисты улыбаются, демонстрируя свое хорошее настроение.
😳 Wow, just look at them…— NEXTA (@nexta_tv) June 1, 2025
Greta Thunberg is already on her way to Gaza — joined by a bunch of activists completely detached from reality.
The climate activist boarded a “Freedom Flotilla” ship and is now sailing toward the shores of Gaza, aiming to break Israel’s naval… pic.twitter.com/mcwGfcK1xS
"Мы делаем это потому, что, независимо от того, какие препятствия стоят перед нами, мы должны продолжать пытаться. Потому что как только мы прекратим пытаться – мы потеряем свою человечность. И какой бы опасной ни была эта миссия, это ничто по сравнению с опасностью молчания всего мира перед геноцидом, который транслируется в прямом эфире", – заявила 22-летняя Грета Тунберг.
Активисты ожидают, что дорога займет семь дней. Среди членов экипажа Madleen – актер из популярного сериала "Игра престолов" Лиам Каннингем, а также Рима Хассан, французский депутат Европарламента палестинского происхождения, которой запрещен въезд в Израиль из-за ее активной оппозиции к израильскому наступлению в Газе.