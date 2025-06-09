Израиль остановил селфи-флотилию Греты Тунберг возле Газы: ей покажут фильм о бойне, которую устроил ХАМАС 7 октября

37-летняя берлинская активистка Ясмин Акар, которая запомнилась плясками радости во время иранской ракетной атаки на Израиль в апреле прошлого года, сообщила: "Мы находимся совсем близко от Газы. Мы в безопасности, и захвата не произошло. Сигнализация сработала, потому что нас окружили четыре судна, два из которых приблизились на расстояние 200 метров. За последние восемь дней этого не случалось, и именно поэтому мы включили сигнализацию. Вокруг нас много огней. Два судна остановились, выключили двигатели и не двигаются. Два других ушли. У нас есть основания полагать, что это психологическая война - и что они ее спланировали".