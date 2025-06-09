Израиль остановил селфи-флотилию Греты Тунберг возле Газы: ей покажут фильм о бойне, которую устроил ХАМАС 7 октября
Бойцы морского спецназа в ночь на 9 июня остановили судно Madleen, на котором Грета Тунберг и еще 11 пропалестинских активистов направлялись "на прорыв блокады сектора Газы" в рамках так называемой флотилии свободы.
"Селфи-флотилия благополучно направляется к берегам Израиля. Ожидается, что пассажиры вскоре вернутся в свои страны", — заявили в израильском МИД.
В заявлении ведомства также отмечается, что никаких инцидентов при захвате судна не наблюдалось. "Активисты здоровы и в безопасности", - добавили в МИД, приложив фотографии, как военнослужащие раздают членам флотилии сэндвичи и воду, сообщает Vesty.co.il.
Ожидается, что Грета и ее спутники будут депортированы из Израиля. Однако до этого им покажут документальный фильм о бойне, которую устроил ХАМАС 7 октября. "Уместно, чтобы антисемитка Грета и ее соратники из ХАМАСа увидели, что это за террористическая организация (ХАМАС), которую они приехали поддерживать и на кого они работают. Пусть увидят, какие зверства они совершили против женщин, стариков и детей, и против кого Израиль борется, чтобы защитить себя", - сказали в офисе министра обороны.
Исраэль Кац также поздравил ЦАХАЛ "с быстрым и безопасным захватом флотилии".
Операция по захвату судна началась в 1:15 ночи. В этот момент находящиеся на судне распространили сообщение, что "на борту сработала сигнализация, готовится захват судна". Через несколько минут последовало другое сообщение: "Судно, которое приблизилось к нам, ушло. Все глаза на борт, все глаза на Газу".
Судя по активности в соцсетях, участники флотилии все это время беспрерывно публиковали и видео. В Instagram шла прямая трансляция, которая началась видео с сиренами. "Мы окружены врагом, его кораблями! Они захватывают нас!" - кричал в эфир бразильский активист Тьяго Авила, который известен тем, что лично присутствовал на похоронах шейха Насраллы, называя его "любимым лидером".
Позже Авила был вынужден признать, что "это была ложная тревога; нас окружило множество огней, все сразу, я запутался". Другие участники флотилии писали, что над судном появился беспилотник, который "распылил что-то белое, зудящее, неизвестное".
37-летняя берлинская активистка Ясмин Акар, которая запомнилась плясками радости во время иранской ракетной атаки на Израиль в апреле прошлого года, сообщила: "Мы находимся совсем близко от Газы. Мы в безопасности, и захвата не произошло. Сигнализация сработала, потому что нас окружили четыре судна, два из которых приблизились на расстояние 200 метров. За последние восемь дней этого не случалось, и именно поэтому мы включили сигнализацию. Вокруг нас много огней. Два судна остановились, выключили двигатели и не двигаются. Два других ушли. У нас есть основания полагать, что это психологическая война - и что они ее спланировали".
Депутат Европейского парламента от партии Непокоренная Франция (LFI), палестинка Рима Хасан, которой запрещен въезд в Израиль из-за ее антиизраильской деятельности, сообщила, что "осталось совсем немного до того, как мы будем незаконно задержаны израильскими властями, которые хотят помешать нам добраться до сектора Газы". "Когда мы больше не сможем выходить на связь, я рассчитываю на то, что вы продолжите мобилизацию, которая была для нас так важна на протяжении всего этого путешествия", - сообщила она.
После этого связь прервалась. И далее начали поступать сообщения от израильских представителей. В одном из релизов напоминалось, что участникам флотилии было предложено развернуться и отправиться обратно. До их сведения было доведено, что акватория у сектора Газы закрыта для судов, и это происходит в рамках законной морской блокады, соответствующей международному праву. "Яхта утверждает, что доставляет гуманитарную помощь. На самом деле это медийный трюк - на борту меньше одного грузовика с припасами. Это селфи-яхта", - вновь заявили в МИД Израиля.
Затем с катера ВМС ЦАХАЛ была транслировано обращение: "Если вы хотите оказать гуманитарную помощь, можете сделать это через порт Ашдод, по официальным каналам и распределительным центрам". Так как судно продолжало движение, бойцы "Шаетет-13" поднялись на борт. Этот момент запечатлел корреспондент "Аль-Джазиры", находящийся в составе экипажа. "Мы не причиним вам вреда, не бойтесь", - говорит голос (видимо, израильского военнослужащего). Далее было заявлено, что связь с судном окончательно прервана. "Шоу окончено", - прокомментировал представитель МИД Израиля.
Военно-морские силы сопроводили судно и моряков в порт Ашдода. Там они переданы под надзор израильской полиции. "Это провокационная флотилия с четкой целью - создать международный медиа-шум. На борту судна находятся сотрудники СМИ, включая репортера Al-Jazeera. Они пытаются демонизировать Государство Израиль и ЦАХАЛ", - сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.
Напомним, что судно Madleen вышло из порта в Сицилии 1 июня, взяв курс на Газу. Один из самых известных участников флотилии, ирландский актер Лиам Каннингем ("Игра престолов") в итоге так и не поднялся на борт, однако и без него компания ненавистников Израиля собралась отборная.
Название "флотилия свободы" получило известность после событий мая 2010 года, когда ЦАХАЛ силой остановил шесть судов, направлявшихся на прорыв морской блокады Газы. На судах находились около 700 палестинских активистов. В ходе подавления сопротивления на судне Mavi Marmara были убиты 9 и ранены 30 "пассажиров". Ранения также получили 15 израильских военнослужащих.