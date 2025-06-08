Выборы самоуправлений: результаты голосования в городах и краях Латвии (список дополняется)

В Адажском крае больше всего голосов набрало Латвийское объединение регионов (ЛОР), которое представляет действующая председатель думы Карина Микелсоне. По итогам подсчета голосов на всех девяти избирательных участках Адажского края ЛОР получило 35,4% голосов, что обеспечивает ему шесть из 15 мест в думе. В думу прошли семь из восьми партий, участвовавших в выборах в Адажском крае. За Союз зеленых и крестьян проголосовали 15,69% избирателей, за объединенный список Национального объединения и Новой консервативной партии - 14,83%, за партию "Латвия на первом месте" - 10,06%. Каждая из этих партий получила в думе по два мандата. По одному депутатскому месту в Адажской думе получат "Прогрессивные" - 6,99% голосов, объединение партий "Суверенная власть"/"Младолатыши" - 5,84% и Латвийская зеленая партия - 5,46%. Единственной из участвовавших в выборах в Адажском крае партией, которая не прошла в думу, стало "Новое Единство". Явка избирателей в Адажском крае составила 53,8%.