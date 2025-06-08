Выборы самоуправлений: результаты голосования в городах и краях Латвии (список дополняется)
В Латвии завершились муниципальные выборы, и теперь страна с нетерпением следит за поступающими результатами голосования. В разных регионах постепенно становятся известны победители, определяющие будущее местного самоуправления.
В Даугавпилсе 14 из 15 депутатских мандатов получила партия действующего мэра города Андрея Элксниньша "Sarauj, Latgale!", свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии. По итогам подсчета голосов на всех 30 избирательных участках Даугавпилса "Sarauj, Latgale!" набрала 68,25% голосов. На втором месте - партия "Для развития Латвии", набравшая 6,88% голосов и получившая один депутатский мандат. Остальные партии на выборах в Даугавпилсе не преодолели 5%-ного барьера.
В Лиепае победу одержала Лиепайская партия, которую представляет действующий мэр города Гунарс Ансиньш, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии. По итогам подсчета голосов на всех 19 избирательных участках Лиепаи партия Ансиньша набрала 45,74% голосов, что обеспечило ей девять мест в городской думе. На втором месте Латвийское объединение регионов - 20,26% голосов, что дает ему четыре депутатских места. Третьим в Лиепае, набрав 9,27% голосов, стало Национальное объединение, которое получит два мандата. Остальные партии на выборах в Лиепае не преодолели 5%-ного барьера.
В Юрмале победу одержала Латвийская Зеленая партия (ЛЗП), которую представляет бывший мэр города Гатис Трукснис. По итогам подсчета голосов на всех 18 избирательных участках Юрмалы ЛЗП набрала 35,31% голосов, получив шесть из 15 мест в городской думе. На втором месте - Национальное объединение, которое набрало 22,4% голосов и получит четыре мандата. Третьим в Юрмале стал Союз зеленых и крестьян (СЗК), который представляет действующая председатель думы Рита Спроге. СЗК набрал на выборах 12,26% голосов и получит два места в думе. "Согласие" получило в Юрмале 7,77% голосов, "Прогрессивные" - 7,34%, "Латвия на первом месте" - 6,08%. Эти партии получат в Юрмальской думе по одному депутатскому мандату. Согласно данным ЦИК, на выборах в Юрмале проголосовали 49,46% избирателей.
В Адажском крае больше всего голосов набрало Латвийское объединение регионов (ЛОР), которое представляет действующая председатель думы Карина Микелсоне. По итогам подсчета голосов на всех девяти избирательных участках Адажского края ЛОР получило 35,4% голосов, что обеспечивает ему шесть из 15 мест в думе. В думу прошли семь из восьми партий, участвовавших в выборах в Адажском крае. За Союз зеленых и крестьян проголосовали 15,69% избирателей, за объединенный список Национального объединения и Новой консервативной партии - 14,83%, за партию "Латвия на первом месте" - 10,06%. Каждая из этих партий получила в думе по два мандата. По одному депутатскому месту в Адажской думе получат "Прогрессивные" - 6,99% голосов, объединение партий "Суверенная власть"/"Младолатыши" - 5,84% и Латвийская зеленая партия - 5,46%. Единственной из участвовавших в выборах в Адажском крае партией, которая не прошла в думу, стало "Новое Единство". Явка избирателей в Адажском крае составила 53,8%.
По данным со всех 26 избирательных участков, в Салдусском крае на муниципальных выборах победила Латвийская Зеленая партия (ЛЗП), которую представляет действующий мэр Марис Зустс. ЛЗП набрала 37,7% голосов, что дает ей шесть мандатов. Второе место с 34,53% голосов занимает политическая партия "Saldus novadam", которая также может получить шесть мандатов, а на третьем месте Национальное объединение, которое получит два мандата. На четвертом месте с 6,24 % голосов находится Союз зеленых и крестьян, который получит один мандат.
Партия "Новое Единство", которую представляет действующий председатель краевой думы Янис Розенбергс, победила на выборах в Цесисском крае, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК). "Новое Единство" набрало 43,28% голосов на всех 30 избирательных участках Цесисского края. Объединенный список Союза зеленых и крестьян, "Для развития Латвии", Видземской партии и Латвийской зеленой партии набрал 31,86% голосов. На третьем месте - Национальное объединение с 9,33 % голосов, за ним следует "Движение "За!"" с 5,36 %.
На муниципальных выборах в Бауске победило Национальное объединение, которое представляет нынешний председатель краевой думы Айвар Окманис. При подсчете голосов на всех 24 избирательных участках в Бауске Национальное объединение набрало 33,69% голосов и получит семь мандатов. Второе место с 16,01% голосов занимает "Новое Единство", которое получает три места. Третье место с 14,28% голосов заняла партия "Для развития Латвии", также получившая три мандата. Новая консервативная партия получила 12,12 % голосов и два мандата, Объединенный список - 9,25 % и два мандата, а Союз зеленых и крестьян - 7,73 % и два мандата.
В Вентспилсе на муниципальных выборах победила партия действующего мэра Яниса Витолиньша и бывшего мэра Айвара Лембергса "Латвии и Вентспилсу", свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК). После подсчета голосов на всех 13 избирательных участках Вентспилса "Латвии и Вентспилсу" набрала 47,15 % голосов, на втором месте с 16,87 % находится Национальное объединение. "Объединенный список" набрал 15,88 %, объединенный список "Движения "За" и "Нового единства" - 7,72 %, "За стабильность" - 5,67%.
Ведущая политическая сила в Елгаве на протяжении многих лет - Союз зеленых и крестьян (СЗК), представленный председателем городской думы Андрисом Равиньшем, - набрал 18,98% голосов на всех 16 избирательных участках в Елгаве. Объединенный список "Суверенной власти" и "Младолатышей" набрал 18,52% голосов. 10,73% избирателей поддержали "Новое Единство", а 10,31% - Национальное объединение. За "Движение "За"" проголосовали 9,96%, а за Новую консервативную партию (НКП) - 7,62%. Латвийское объединение регионов набрало 7,56 % голосов, а "Латвия на первом месте" - 6,65 %. Остальные партии в Елгаве не преодолели 5-процентный барьер.
Латвийская Зеленая партия (ЛЗП), которую представляет действующий мэр Райвис Рагайнис, победила на выборах в Екабпилсском крае, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК). При подсчете голосов на всех 33 избирательных участках Екабпилса ЛЗП получила 29,15 % голосов, что позволяет ей получить семь мандатов в краевой думе. Объединенный список Латвийского объединения регионов, Новой консервативной партии и партии "Единство" занимает второе место с 15,75% голосов и получит четыре мандата. 13,81 % голосов и три мандата набрала партия "Латвия на первом месте", 7,96 % и два мандата - Национальное объединение. Екабпилсская региональная партия получила 6,92 % голосов и два мандата в краевой думе, а "Платформа 21" - 6,71 % голосов и один мандат.
Союз зеленых и крестьян (СЗК) одержал убедительную победу на выборах в Краславском крае, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии. По итогам подсчета голосов на 28 избирательных участках СЗК получил 41,41% голосов. Партия "Sarauj, Latgale!" набрала 20,21% голосов, объединенный список Новой консервативной партии и "Прогрессивных" - 11,9%, "Объединенный список" - 8,23%, партия "Латвия на первом месте" - 7,91%, Латгальская партия - 5,01%. Объединенный список "Суверенной власти" и "Младолатышей" не преодолел на выборах в Краславском крае 5%-ного барьера.
В Резекненском крае победу одержал совместный список партий "Новое Единство", "Движение "За!"", Латгальской партии и Новой консервативной партии. По результатам подсчета голосов на всех 33 избирательных участках края этот список, представляемый прежним руководителем самоуправления Монвидсом Шварцем, который на этих выборах не баллотировался, получил 17,33% голосов избирателей, что обеспечило ему три места в думе. Партия "Вместе для Латвии" набрала 15,17% голосов, Союз зеленых и крестьян - 12,1%, "Для развития Латвии" - 10,75%, Латвийское объединение регионов - 9,95%, Национальное объединение - 9,72%. Все эти партии получат в Резекненской краевой думе по два места. Латвийская Зеленая партия набрала 7,75% голосов и получила в думе одно место. Один мандат будет также у партии "Латвия на первом месте", которая набрала 7,74% голосов. Остальные партии на выборах в Резекненском крае не преодолели 5%-ного барьера.
В Марупском крае партия "Для развития Латвии" набрала 29,42% голосов и получит шесть депутатских мандатов, а второе место с результатом 20,88% - у Латвийского объединения регионов, которое представляет действующий глава самоуправления Андрей Энце. Эта партия получит в краевой думе пять мест. За Латвийскую Зеленую партию в Марупском крае проголосовали 13,96% избирателей (три мандата), за Национальное объединение - 11,49% (два мандата). Партия "Латвия на первом месте" получила 6,59% голосов, совместный список "Суверенной власти" и "Младолатышей" - 5,64%, а "Новое Единство" - 5,24%. Эти партии получат в думе по одному месту.
В Елгавском крае Союз зеленых и крестьян (СЗК) набрал 29,06% голосов избирателей, а второе место занимает Национальное объединение - 12,8%. Латвийское объединение регионов (ЛОР) получило 11,75% голосов, "Новое Единство" - 9,61%, список "Народ. Земля. Государственность" - 8,77%, Латвийская зеленая партия - 6,36%. Остальные партии в Елгавском крае не преодолели 5%-ного барьера. СЗК может получить в Елгавской краевой думе семь мандатов, Национальное объединение и ЛОР - по три мандата, а остальные партии - по два. Явка на выборах в Елгавском крае составила 44,29%.
В Кулдигском крае убедительную победу на муниципальных выборах одержала партия "Кулдигскому краю". Эта партия набрала 52,81% голосов, что обеспечивает ей девять мест в краевой думе. Второе место в Кулдигском крае занял Союз зеленых и крестьян, за который проголосовали 14,78% избирателей. Он получит в думе два мандата. Национальное объединение набрало 13,14% голосов и также получит два депутатских места. Партия "Республика" набрала 7,66% голосов, Новая консервативная партия - 6,27%, и обе получат по одному мандату. Остальные партии в Кулдигском крае не преодолели 5%-ного барьера.
Власть в Саулкрастском крае сохранило Латвийское объединение регионов (ЛОР), за которое проголосовали 41,07% избирателей, что обеспечит ему семь мест в думе. Второе место заняло Национальное объединение, набравшее 29,28% голосов, что дает ему пять депутатских мандатов. Третьей стала партия "Платформа 21" - 8,87% голосов и одно место в думе. В Саулкрастскую думу также прошла партия "Новое Единство", за которую проголосовали 8,47% избирателей - она получит один мандат. Еще одно место получил Союз зеленых и крестьян, за который проголосовали 7,05% избирателей.
В Олайнском крае вновь победила Латвийская социал-демократическая рабочая партия (ЛСДРП). По результатам подсчета голосов на всех пяти избирательных участках края эта партия получила 40,54% голосов и шесть депутатских мандатов. На втором месте - "Для развития Латвии", набравшая 29,67% голосов. Эта партия получит в думе четыре мандата. Общий список партий "Суверенная власть" и "Младолатыши" получил 16,11% голосов (три мандата), партия "Латвия на первом месте" - 8,24% (один мандат). Партия "Согласие" на выборах не преодолела пятипроцентный барьер. В голосовании в Олайнском крае приняли участие 46,27% избирателей.
В Ливанском крае на муниципальных выборах победила Новая консервативная партия (НКП), получив 34,7% голосов избирателей. Второе место занял совместный список партий "Для развития Латвии", "Нового Единства" и Национального объединения, за который проголосовали 26,5% избирателей. Латвийская Зеленая партия (ЛЗП) набрала 19,1% голосов, "Согласие" - 5,5%. Остальные партии на выборах в Ливанском крае не сумели преодолеть пятипроцентный барьер. НКП может получить в думе шесть мандатов, совместный список "Для развития Латвии", "Нового Единства" и Нацобъединения - пять, ЛЗП - три, а "Согласие" - один мандат.