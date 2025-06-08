Латвийский гинеколог - о выживании нации: "Возможно, стоит даже ввести налог на бездетность"
"Я не собираюсь никому указывать, в каком возрасте стоит задуматься о детях, однако хочу напомнить о биологических циклах, заложенных в каждом живом существе", — отмечает специалист по бесплодию и гинеколог Эгил Гасиньш.
«Природа определила для женщины конкретный период жизни, в который она способна произвести на свет здоровое потомство. Как бы нам ни хотелось думать иначе, репродуктивный возраст не бесконечен. У большинства женщин после 40 лет способность к естественному зачатию резко снижается. Конечно, бывают исключения: некоторые беременеют и в конце пятого десятилетия жизни. Тем не менее самый плодородный период — от совершеннолетия до 35 лет», — говорит врач.
«Это значит, что парам все же стоит поставить рождение детей выше в списке жизненных приоритетов, чтобы первый ребенок появился у женщины до 30 лет. Особенно не стоит откладывать и рождение второго ребенка.
С демографической точки зрения, два ребенка в семье — это минимум, чтобы остановить сокращение численности населения, а для роста нации нужны семьи с тремя детьми».
«Понятно, что для этого необходимы соответствующее планирование и поддержка со стороны государства и работодателей. Нужно создать механизмы, которые побуждали бы родителей решаться на большую семью: обеспечить доступность детских садов, школ, а работодатели должны быть лояльны к сотрудникам, уходящим в декрет. Следует пересмотреть порядок назначения материнского пособия, чтобы женщинам между беременностями не приходилось возвращаться на работу лишь ради уплаты налогов и обеспечения себе следующего пособия не ниже прежнего. Снижение "маминой зарплаты" пациентки часто называют важной причиной, почему между первым и следующим ребенком проходит не год, а три, четыре или даже пять лет».
«Возможно, стоит ввести даже налог на бездетность для здоровых людей старше 30 лет — чтобы подкорректировать ценностную систему. Построение карьеры и путешествия по миру вполне возможны и с детьми. Да, это сложнее, но осуществимо. И этому есть бесчисленные подтверждения».
«Тем не менее, важнее любых санкций — повысить осознание тех рисков, с которыми сталкивается женщина, чрезмерно откладывая беременность. Медицинские наблюдения показывают, что до 30 лет выносить и родить ребенка обычно легче, чем в 40. Также значительно ниже риск выкидыша и генетических аномалий. Даже если потребуется лечение бесплодия, у молодых женщин шансы забеременеть значительно выше, чем у тех, чья репродуктивная функция уже начала снижаться».
«38 лет — это граница, когда репродуктивные способности начинают резко угасать, и женщине приходится сталкиваться со все большим количеством трудностей. Даже экстракорпоральное оплодотворение может не принести желаемого результата, поэтому к поздней беременности нужно готовиться очень серьезно», — подчеркивает гинеколог.
«Следует психологически готовиться к более сложному течению беременности и смириться с мыслью, что ребенок станет совершеннолетним тогда, когда родители уже будут приближаться к пенсионному возрасту. И, к сожалению, нужно принять риск того, что детей может так и не появиться. В своей врачебной практике я встречал слишком много случаев, когда женщины просто упустили свой фертильный возраст. Тут не помогут ни сожаления, ни слезы, ни новейшая медицина. Тело недвусмысленно заявляет: "поезд ушел" — оно уже не сможет дать новую жизнь».
«По этой причине в семьях и школах нужно больше говорить с подростками о создании семьи и ее значении для общества.
Складывается впечатление, что в планах жизни сегодняшней молодежи семье отведено довольно скромное место. Люди увлечены самореализацией, зарабатыванием денег и хобби, и, кажется, забывают, что без нового поколения невозможны ни благосостояние, ни пенсионная система».
«Даже те, кто сегодня считает, что мир перенаселен, через пару десятилетий будут вынуждены признать: миллиардное население Азии вовсе не гарантирует высоких пенсий в Латвии. Поэтому лучше немного поумерить эгоизм и подумать об интересах всего общества — либо быть готовыми расплачиваться за комфортную жизнь: будь то низкие пенсии, более поздний выход на пенсию, высокие налоги или что-то еще. Но негативное влияние слабой демографии на экономику компенсировать все равно придется».
«Еще более тревожный вопрос — выживание нации. Ставя в приоритет удобную жизнь без обязанностей, мы рискуем тем, что латышский народ физически исчезнет или уже в обозримом будущем станет меньшинством на своей земле. Неужели этого мы хотим? Призываю задуматься об этом и тех более чем 300 тысяч латышей, которые уехали за границу в поисках счастья. Действительно ли вам комфортно жить этническим меньшинством в чужой стране и наблюдать, как ваши дети ассимилируются в местной культуре? Или все-таки в глубине души вы хотите укреплять латышский народ на его родной земле?»
Факты и аргументы, прозвучавшие 28 мая на экспертной дискуссии, организованной Банком Латвии — «Почему в Латвии падает рождаемость и как это изменить?» — привели Гасиньша к пессимистичному, но логичному выводу: в ближайшем будущем число новорожденных будет продолжать снижаться. Вопрос лишь в том, насколько сильно. Он указывает, что «демографическая яма» образовалась по целому ряду причин: среднее количество детей в семье снижается, женщины рожают первого ребенка ближе к 30 годам, а снижение рождаемости в 1990-х годах привело к тому, что сейчас просто меньше женщин фертильного возраста, чем, например, в 1980-х. Более того, ситуация с каждым годом ухудшается. В 2016 году в Латвии родилось почти 22 тысячи детей, в прошлом — лишь 12,5 тысячи, а в этом году число новорожденных может не достичь даже 10 тысяч. Для сравнения: в 1987 году ряды населения Латвии пополнили 42 тысячи младенцев.