Латвийский гинеколог - о выживании нации: "Возможно, стоит даже ввести налог на бездетность"

«Еще более тревожный вопрос — выживание нации. Ставя в приоритет удобную жизнь без обязанностей, мы рискуем тем, что латышский народ физически исчезнет или уже в обозримом будущем станет меньшинством на своей земле. Неужели этого мы хотим? Призываю задуматься об этом и тех более чем 300 тысяч латышей, которые уехали за границу в поисках счастья. Действительно ли вам комфортно жить этническим меньшинством в чужой стране и наблюдать, как ваши дети ассимилируются в местной культуре? Или все-таки в глубине души вы хотите укреплять латышский народ на его родной земле?»