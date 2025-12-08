"Красивая, но уже не та девчонка из клипов": 43-летняя Вера Брежнева появилась на красной дорожке в Марокко
Марракеш в эти дни стал одной из самых ярких точек на кинематографической карте мира. Вечером 6 декабря 2025 года здесь завершился 22-й Международный кинофестиваль, а по красной дорожке церемонии закрытия прошли десятки звезд из разных стран. Одной из гостей стала певица Вера Брежнева, чей выход моментально привлек внимание фотографов.
Для красной дорожки Вера Брежнева выбрала впечатляющее тотально-красное решение: лаконичное в крое, но эффектное в деталях платье в пол с закрытым верхом и драматичными рукавами-«крыльями».
В соцсетях многие отметили, что Брежнева выглядит «спокойно роскошно» и «очень достойно для международного фестиваля». В комментариях писали: «Вот так должна выглядеть женщина на красной дорожке — без лишнего шума, но с характером» и «Красное ей всегда шло, а здесь вообще уровень Голливуда».
Однако не обошлось и без критики. Часть комментаторов призналась, что им не хватает той «искры», с которой они привыкли ассоциировать Брежневу ещё со времен «ВИА Гры». «Красивая, но уже не та девчонка из клипов — как будто стала слишком серьёзной», — заметили в обсуждениях. Другие пишут, что образ «слишком правильный и предсказуемый» и что «хотелось бы чуть больше дерзости, а не только элегантности». Звучат и такие реплики: «Очень хорошо выглядит, но изюминка пропала — раньше от неё шла другая энергетика».