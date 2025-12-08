"Красивая, но уже не та девчонка из клипов": 43-летняя Вера Брежнева появилась на красной дорожке в Марокко

Однако не обошлось и без критики. Часть комментаторов призналась, что им не хватает той «искры», с которой они привыкли ассоциировать Брежневу ещё со времен «ВИА Гры». «Красивая, но уже не та девчонка из клипов — как будто стала слишком серьёзной», — заметили в обсуждениях. Другие пишут, что образ «слишком правильный и предсказуемый» и что «хотелось бы чуть больше дерзости, а не только элегантности». Звучат и такие реплики: «Очень хорошо выглядит, но изюминка пропала — раньше от неё шла другая энергетика».