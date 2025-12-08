Издатели прессы в открытом письме выражают резкую критику запланированных Министерством культуры изменений в Фонде поддержки медиа
Председатель правления Латвийской ассоциации издателей прессы Марис Анчс в открытом письме обратился к министру культуры Агнесе Лаце, председателю совета Фонда общественной интеграции Карине Плоке и лидерам коалиционных партий, призывая не утверждать предложенные Министерством культуры изменения в работе Фонда поддержки медиа на 2026 год.
"Латвийская ассоциация издателей прессы, представляющая большинство издателей прессы, а также многие интернет-порталы, обращаются к вам, чтобы вновь выразить обеспокоенность и возражения отрасли по поводу предложений Министерства культуры об изменениях в работе Фонда поддержки медиа на 2026 год, которые были представлены на заседании Консультативного совета по медиаполитике 10 ноября 2025 года", – заявляет ассоциация.
"Предложения были подготовлены без учета четкого и неоднократно выраженного призыва отрасли обеспечить постепенный переход к новой модели, а также фактически игнорируя мнение крупнейших национальных медиаорганизаций, которое неоднократно высказывалось на заседаниях Консультативного совета по медиаполитике и в рамках других рабочих форматов", – заявляет Латвийская ассоциация издателей прессы.
"Существующая модель Фонда поддержки медиа была создана в результате широких консультаций и компромиссов, с годами вносились поправки в положения программ поддержки для обеспечения сбалансированной поддержки создания общественно значимого контента во всех видах СМИ".
"Здесь учтены специфические расходы различных медиаканалов по разным позициям, и частично учтена необходимость институциональной поддержки национальных СМИ. Предложения Министерства культуры фундаментально изменят систему поддержки, создававшуюся годами. Считаем, что предложенные изменения необоснованны, могут вызвать нестабильность в системе поддержки СМИ и оказать негативное влияние на медиаразнообразие", – подчеркивает ассоциация.
"В то же время мы открыты для изменений, поскольку понимаем, что медиасреда быстро трансформируется, и средства массовой информации, которые когда-то выходили только в печатном формате, стали мультимедийными, с разделами интернет-СМИ и аудиовизуальными каналами. Подчеркиваем, что любые изменения должны основываться на исследованиях. Эксперименты с формами поддержки СМИ сейчас недопустимы. Поэтому мы выступили с предложением о постепенном и предсказуемом переходе к другой модели поддержки и представили его как Министерству культуры, так и представителям Фонда общественной интеграции во время переговоров".
"Мы предложили в следующем году большую часть финансирования оставить для конкурсов по «прежней» системе, пропорционально уменьшив финансирование, предусмотренное для каждой медиагруппы, а остальную часть распределить в рамках конкурса как пилотный проект по варианту, предложенному Министерством культуры, и только после оценки результатов переходить к новому или другому варианту, сохраняя таким образом предсказуемость".
"Нельзя допустить ситуацию, в которую мы попали во время конкурса на финансирование поддержки цифровизации, когда Министерство культуры не прислушалось к возражениям отрасли против очередных экспериментов, и в результате правительству пришлось искать финансовые решения для урегулирования ситуации. Мы выступаем за предсказуемую систему поддержки для создания качественного медиаконтента".
"Медиакомпаниям необходима стабильность, и они ожидают, что могут полагаться на взвешенные действия разработчиков политики. Спешные и необоснованные изменения могут негативно сказаться на доступности общественно значимого контента для общества и разнообразии СМИ", – подчеркивает Латвийская ассоциация издателей прессы.