Издатели прессы в открытом письме выражают резкую критику запланированных Министерством культуры изменений в Фонде поддержки медиа

"В то же время мы открыты для изменений, поскольку понимаем, что медиасреда быстро трансформируется, и средства массовой информации, которые когда-то выходили только в печатном формате, стали мультимедийными, с разделами интернет-СМИ и аудиовизуальными каналами. Подчеркиваем, что любые изменения должны основываться на исследованиях. Эксперименты с формами поддержки СМИ сейчас недопустимы. Поэтому мы выступили с предложением о постепенном и предсказуемом переходе к другой модели поддержки и представили его как Министерству культуры, так и представителям Фонда общественной интеграции во время переговоров".