"Самая дорогая" авиакомпания Латвии вдруг прекратила работу: что на самом деле случилось со SmartLynx?

Представитель SmartLynx Агия Кола-Канча заявила, что компания ничего не должна своим сотрудникам. На вопрос о многочисленных жалобах в LinkedIn она ответила, что эти люди не являются сотрудниками SmartLinx Airlines и никогда ими не были. В программе сделан вывод, что эти люди были трудоустроены не напрямую, а через посредников - рекрутинговые компании.