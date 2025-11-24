Конец эпохи SmartLynx: крупнейший латвийский чартерный оператор останавливает работу
Базирующаяся в Латвии авиакомпания SmartLynx Airlines с понедельника прекращает хозяйственную деятельность после оценки своего финансового положения и перспектив долгосрочной работы.
Решение принято после оценки финансового положения и перспектив долгосрочной деятельности предприятия.
По словам исполнительного директора Smartlynx Airlines Эдвинаса Деменюса, это решение принято после тщательной оценки всех возможных сценариев дальнейшей работы.
"К сожалению, в сложившихся условиях сделан вывод, что продолжение деятельности компании уже невозможно", - добавил исполнительный директор Smartlynx Airlines.
Председатель правления Рижского аэропорта Лайла Одиня в передаче "Spried ar Delfi" в понедельник отметила, что Smartlynx практически не выполняла рейсов из Рижского аэропорта, а чартерные рейсы за последний год также не осуществлялись. "Smartlynx работала только в бизнесе ACMI - сдавая самолёты в аренду другим авиакомпаниям в разных странах, и полеты из Риги практически не выполняла, поэтому Smartlynx не влияет на количество обслуженных в Рижском аэропорту рейсов и пассажиров", - добавила она.
Как сообщалось, 28 октября 2025 года Рижским районным судом было возбуждено дело о правозащитном процессе Smartlynx Airlines.
Согласно данным Службы государственных доходов, по состоянию на 28 октября у SmartLynx Airlines имелась задолженность по налогам в размере 522 126 евро.
В авиакомпании агентству LETA ранее сообщили, что после изменений в составе владельцев предприятие начало реализацию плана реструктуризации для обеспечения дальнейшей деятельности.
Также сообщалось, что в октябре 2025 года произошла смена владельцев SmartLynx Airlines - компанию приобрели руководство компании и специализированный инвестиционный фонд из Нидерландов. В настоящее время 90% капитала SmartLynx Airlines принадлежит нидерландскому Stichting Break Point Distressed Assets Management, по 5% - гражданам Литвы Миндаугасу Казакевичу и Эдвинасу Деменюсу, которые являются членами правления компании.
Ранее единственным владельцем компании было Smart Aviation Holding, принадлежащее Avia Solutions Group, истинным выгодоприобретателем которой является Гедиминас Жемялис.
Компания сообщила, что с изменением состава владельцев SmartLynx Airlines будет работать как независимое предприятие, тогда как SmartLynx Airlines Malta и SmartLynx Airlines Estonia останутся в собственности прежнего акционера.
В 2024 году SmartLynx Airlines перевезла 10,66 млн пассажиров, что на 62,5% больше, чем в 2023 году. Авиакомпания выполнила 68 085 рейсов, что на 43,4% больше, чем годом ранее, а объем перевезенных грузов уменьшился на 6,8% до 31 872 тонн. В конце 2024 года флот авиакомпании насчитывал 68 самолетов.
Согласно данным Firmas.lv, в 2023 году оборот SmartLynx Airlines составил 339,027 млн евро, прибыль - 11,089 млн евро. Консолидированный оборот группы SmartLynx Airlines составил 496,651 млн евро, прибыль - 22,774 млн евро. Финансовые результаты за 2024 год пока не опубликованы.
SmartLynx Airlines была зарегистрирована в 1992 году, ее уставной капитал составляет 1 млн евро.