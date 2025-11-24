Конец эпохи SmartLynx: крупнейший латвийский чартерный оператор останавливает работу

Председатель правления Рижского аэропорта Лайла Одиня в передаче "Spried ar Delfi" в понедельник отметила, что Smartlynx практически не выполняла рейсов из Рижского аэропорта, а чартерные рейсы за последний год также не осуществлялись. "Smartlynx работала только в бизнесе ACMI - сдавая самолёты в аренду другим авиакомпаниям в разных странах, и полеты из Риги практически не выполняла, поэтому Smartlynx не влияет на количество обслуженных в Рижском аэропорту рейсов и пассажиров", - добавила она.