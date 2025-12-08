Постояльцы разгромили гостевой дом в Ропажском крае - хозяева в ужасе от произошедшего и реакции полиции

"Бронирование через Airbnb на одну ночь превратилось в кошмарный акт вандализма, который причинил ущерб на тысячи евро и поставил под угрозу безопасность моих родителей", - описала происшедшее пользователь Facebook Кристине Залиеска. "Когда гости утром 7 декабря сбежали, мы увидели ужасающую картину: выломанные и сломанные двери, дыры в стенах, разбитые раковины, поврежденное джакузи, разбитая посуда и уничтоженный инвентарь, кровати сломаны в щепки, полы затоплены и загрязнены рвотой, повсеместный преднамеренный, жестокий вандализм. И самое страшное — мой отец, пытаясь задержать виновных до приезда полиции, подвергся серьезной опасности. Убегая, эти люди на автомобиле Tesla специально повредили его машину, причинив значительные повреждения. Это уже не "беспорядок", это уголовное преступление."