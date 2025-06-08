Фадеев написал - Shaman исполнил: презентовали песню российского певца номер один для "Интервидения"
На премии МУЗ-ТВ, которая прошла в Москве, 33-летний Ярослав Дронов, более известный как Shaman, впервые исполнил песню для конкурса «Интервидение». Название — «Прямо по сердцу». И вот здесь стоит замереть в почтении, потому что автором этого произведения стал сам Максим Фадеев.
Да-да, тот самый Фадеев, который когда-то писал прорывные хиты для поп-звезд нулевых, а теперь, судя по всему, решил переквалифицироваться в главного музыкального поставщика для российских певцов-патриотов. Shaman - идеальный проводник этой идеи: крепкий парень с голосом «на разрыв» и правильной государственной позицией. «Мне было приятно выполнять эту работу», - написал Максим Фадеев в своем Instagram.
Перед выходом на сцену с премьерой песни Shaman благодарил, волновался, объявлял, что будет представлять Россию с этой песней на конкурсе «Интервидение», финал которого пройдет в Москве 20 сентября 2025 года. Заявленный как международный музыкальный конкурс «Интервидение‑2025» — это официально реанимированная версия советского конкурса песни, который проводился с середины 1960‑х до начала 1980‑х гг., как альтернатива «Евровидению». Его цель — восстановить влияние России в музыкальной сфере, продемонстрировать «традиционные, духовные и семейные ценности». На данный момент подтверждено участие 23–25 стран (включая Россию, Беларусь, Казахстан, Китай, Бразилию и др.). «Посмотрим, как ее примет народ», — загадочно сказал Ярослав Дронов перед премьерой песни.