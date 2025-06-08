Лиана Ланга: "С русским языком приезжают на танках"
Одной из важнейших целей Национального объединения является искоренение русского языка из публичного общения в Латвии, считает политик Лиана Ланга. "С русским языком въезжают на территорию на танках, и мы не хотим этого допустить здесь", — заявила она.
Лиана Ланга, которая участвует в выборах в Рижскую думу в составе Национального объединения, в ожидании их результатов поделилась своими планами. По ее словам, для большинства латышей, живущих в Риге, важен предвыборный лозунг «Говори по-латышски, дерусифицируй Латвию». Она объяснила это так: «Так же как в Украине, важна политика дерусификации, и мы знаем, что с русским языком въезжают на территорию на танках. Мы не хотим этого допустить здесь. Поэтому нам не нужно ждать танков, как в Украине, а надо делать свою работу уже сегодня».
Ланга указала, что цель состоит в том, чтобы искоренить русский язык в государственном публичном общении в Латвии. Она добавила, что сотрудничество Национального объединения в думе с другими партиями будет зависеть от того, согласны ли они с их политикой национальной безопасности.