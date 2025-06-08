Глава ЦИК: "Необходимо выяснить, почему процесс подсчета голосов не удался технологически"
фото: LETA
Председатель ЦИК Кристине Саулите.
В Латвии

Глава ЦИК: "Необходимо выяснить, почему процесс подсчета голосов не удался технологически"

Отдел новостей

LETA

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сделала все возможное, чтобы муниципальные выборы прошли успешно, заявила агентству LETA председатель ЦИК Кристине Саулите.

"Очевидно, что в ближайшее время будет дана оценка ответственности, проанализированы обязанности каждой из сторон. Со своей стороны могу сказать, что ЦИК сделала все возможное для успешного проведения муниципальных выборов 2025 года", - сказала Саулите.

Она подчеркнула, что у всех избирателей, которые хотели проголосовать, такая возможность была, и все голоса были подсчитаны.

"Необходимо выяснить, почему процесс подсчета голосов не удался технологически, и сделать правильные выводы, чтобы допущенные ошибки не повторились на выборах в Сейм в следующем году", - добавила руководитель ЦИК.

Как сообщалось, в субботу и в ночь на воскресенье в процессе подсчета голосов на выборах самоуправлений возникли технические проблемы. Сложности в работе избирательных участков из-за технических сбоев наблюдались также на протяжении всей недели во время предварительного голосования.

Президент Эдгар Ринкевич ранее заявил, что ЦИК и Государственное агентство цифрового развития не смогли обеспечить надлежащую организацию муниципальных выборов и провалили этот процесс, поэтому Сейм и правительство должны дать оценку работе этих учреждений и должностных лиц.

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