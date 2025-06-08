Глава ЦИК: "Необходимо выяснить, почему процесс подсчета голосов не удался технологически"

"Очевидно, что в ближайшее время будет дана оценка ответственности, проанализированы обязанности каждой из сторон. Со своей стороны могу сказать, что ЦИК сделала все возможное для успешного проведения муниципальных выборов 2025 года", - сказала Саулите.