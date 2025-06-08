Президент недоволен: ответственные структуры не смогли обеспечить надлежащую организацию муниципальных выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) и Государственное агентство цифрового развития (ГАЦР) не смогли обеспечить надлежащую организацию муниципальных выборов, заявил президент Эдгар Ринкевич. В публикации в социальных сетях президент поблагодарил всех граждан, которые приняли участие в выборах. "Спасибо всем членам избирательных комиссий за выдержку и самоотверженность, работая в сложных условиях. К сожалению, ЦИК и ГАЦР провалили организацию этого процесса. Сейм и правительство должны оценить работу этих учреждений и ответственность должностных лиц", - заявил Ринкевич.