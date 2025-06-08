Президент недоволен: ответственные структуры не смогли обеспечить надлежащую организацию муниципальных выборов
Президент Латвии Эдгар Ринкевич раскритиковал Центральную избирательную комиссию и Государственное агентство цифрового развития за организационные сбои на муниципальных выборах, призвав Сейм и правительство оценить их работу и ответственность должностных лиц.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) и Государственное агентство цифрового развития (ГАЦР) не смогли обеспечить надлежащую организацию муниципальных выборов, заявил президент Эдгар Ринкевич. В публикации в социальных сетях президент поблагодарил всех граждан, которые приняли участие в выборах. "Спасибо всем членам избирательных комиссий за выдержку и самоотверженность, работая в сложных условиях. К сожалению, ЦИК и ГАЦР провалили организацию этого процесса. Сейм и правительство должны оценить работу этих учреждений и ответственность должностных лиц", - заявил Ринкевич.
Президент подчеркнул, что необходимо принять меры, чтобы выборы Сейма в следующем году прошли гладко и без сбоев, подобных тем, что наблюдались на прошедших выборах. "Этот вопрос рассмотрим на запланированном на следующей неделе заседании Совета по национальной безопасности", - сообщил президент.
Как сообщалось, в субботу и в ночь на воскресенье в процессе подсчета голосов на выборах самоуправлений возникли технические проблемы. Сложности в работе избирательных участков из-за технических сбоев наблюдались также на протяжении всей недели во время предварительного голосования.