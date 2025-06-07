Голоса на выборах в Латвии из-за технических проблем подсчитывают вручную
В ночь на воскресенье было принято решение о ручном подсчете голосов по всей Латвии, сообщил агентству LETA представитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Андрей Вайварс. По его словам, такое решение принято из-за того, что автоматическая система подсчета голосов оказалась слишком медленной.
Председатель Рижской избирательной комиссии Марис Звидрис в разговоре с агентством LETA отметил, что некоторые избирательные участки до этого решения прекратили работу, поскольку надо было ждать «в бессмысленной очереди» более двух часов.
«Начнем долгий, но, по крайней мере, реальный процесс. Тяжело, трудно, но все же будем работать», — сказал Звидрис.
За обеспечение избирательной системы отвечает Государственное агентство цифрового развития (VDAA).
Этой ночью люди в социальных сетях выражают возмущение из-за сбоев в работе сайта ЦИК в ночь выборов. Пользователи соцсетей заметили сбои на сайте ЦИК, начавшиеся с началом процедуры подсчета голосов на муниципальных выборах, — сайт не позволяет следить за актуальной информацией по ходу подсчета, а отображаемые данные неточны — например, указано неправильное количество избирательных участков. В ночь выборов на сайте ЦИК не обновляются новые данные по подсчету голосов — последние данные были размещены еще до полуночи.
На протяжении всей недели ЦИК подвергался критике за организацию избирательного процесса и выявленные в нем недостатки.
Как сообщалось ранее, в связи с различными проблемами во время муниципальных выборов все больше участников и наблюдателей критикуют работу организаторов и технических исполнителей — ЦИК и VDAA.
Ранее сообщалось, что глава Рижской избирательной комиссии Марис Звидрис признался, что обеспокоен техническими сбоями, сопровождающими нынешний избирательный процесс.