Голоса на выборах в Латвии из-за технических проблем подсчитывают вручную

Этой ночью люди в социальных сетях выражают возмущение из-за сбоев в работе сайта ЦИК в ночь выборов. Пользователи соцсетей заметили сбои на сайте ЦИК, начавшиеся с началом процедуры подсчета голосов на муниципальных выборах, — сайт не позволяет следить за актуальной информацией по ходу подсчета, а отображаемые данные неточны — например, указано неправильное количество избирательных участков. В ночь выборов на сайте ЦИК не обновляются новые данные по подсчету голосов — последние данные были размещены еще до полуночи.