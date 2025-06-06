"Боюсь субботы": глава Рижской избирательной комиссии обеспокоен из-за сбоев компьютерной системы
Глава Рижской избирательной комиссии Марис Звидрис в интервью программе "900 sekundes" телеканала TV3 признался, что обеспокоен техническими сбоями, сопровождающими нынешний избирательный процесс. По его словам, складывается впечатление, что "кто-то пытается изобрести велосипед".
Он отметил, что наибольшие трудности испытывают сотрудники избирательных участков, а не сами избиратели. На предыдущих выборах проблемы были менее выраженными и имели иной характер. «Я боюсь субботы», — признался Марис Звидрис, говоря о дне голосования, когда ожидается наибольший наплыв людей. По его словам, существует «план Б», но он создает неудобства не только для работников участков, но и для самих избирателей.
Несмотря на это, Звидрис отметил, что видит определенные улучшения в работе Государственного агентства цифрового развития (Valsts digitālā attīstības aģentūra - VDAA), однако полной уверенности в бесперебойной работе систем в день голосования у него нет.
Как уже сообщалось, в ходе досрочного голосования избирательные комиссии столкнулись со многочисленными сбоями, что вызвало критику в адрес Центральной избирательной комиссии (CVK) и VDAA. В первый день голосования не работала система ввода данных об активности избирателей, аналогичный сбой повторился вечером в среду.
Кроме того, вечером в среду, в момент начала приема избирателей, перестал функционировать Электронный реестр избирателей. Изначально представитель CVK Андрей Вайварс сообщил о якобы внешней угрозе системе, однако позже это заявление было опровергнуто. Как пояснили позже, система заблокировалась из-за «неожиданно высокого спроса» на услугу, хотя доступ к реестру имеют только заранее авторизованные пользователи. Сотрудники комиссий сочли такое объяснение странным.
Руководители окружных комиссий выразили недовольство происходящим, указав на недостаточную подготовленность организаторов и непротестированные цифровые системы. Некоторые признали, что подобных «беспорядков» не было за последние 20 лет, и выразили серьезные опасения по поводу основного дня голосования в субботу.
ЦИК в свою очередь обвиняет работников окружных комиссий в недостаточной подготовке, что, по словам главы комиссии в Елгавском крае Иниты Фрейберги, воспринимается как «удар в сердце». Председатель ЦИК Кристине Саулите уверяет, что комиссия тесно сотрудничает с VDAA, чтобы до конца недели все неполадки были устранены.
Руководитель латвийского агентства кибербезопасности Cert.lv Байба Кашкина подтвердила, что используемая система — новая и ранее не применялась на выборах. Хотя она прошла тестирование на безопасность, не исключено, что некоторые уязвимости не были выявлены. Комментируя путаницу со «внешней угрозой», Кашкина пояснила, что иногда трудно сразу определить, представляет ли поток запросов к системе кибератаку или он поступает от легитимных пользователей. Именно это и привело к недоразумению.
Тем временем KNAB напоминает: с пятницы в Латвии запрещена предвыборная агитация. Это значит, что сегодня, 6 июня, и в день выборов в субботу распространять агитационные материалы в публичном пространстве нельзя.