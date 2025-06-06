"Боюсь субботы": глава Рижской избирательной комиссии обеспокоен из-за сбоев компьютерной системы

Руководитель латвийского агентства кибербезопасности Cert.lv Байба Кашкина подтвердила, что используемая система — новая и ранее не применялась на выборах. Хотя она прошла тестирование на безопасность, не исключено, что некоторые уязвимости не были выявлены. Комментируя путаницу со «внешней угрозой», Кашкина пояснила, что иногда трудно сразу определить, представляет ли поток запросов к системе кибератаку или он поступает от легитимных пользователей. Именно это и привело к недоразумению.